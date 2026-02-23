Un impactante siniestro vial se registró este lunes en Ruta 40, a la altura del kilómetro 35, en la zona de Carpintería, donde un camión terminó volcado y un automóvil quedó con el frente completamente destruido.
Un camión volcó y un auto terminó aplastado en un choque en Ruta 40
Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron y producto del fuerte impacto el camión quedó dado vuelta sobre la calzada, mientras que el auto finalizó en el carril contrario con toda su parte delantera aplastada.