"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > ruta 40

Un camión volcó y un auto terminó aplastado en un choque en Ruta 40

Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron y producto del fuerte impacto el camión quedó dado vuelta sobre la calzada, mientras que el auto finalizó en el carril contrario con toda su parte delantera aplastada.

Un impactante siniestro vial se registró este lunes en Ruta 40, a la altura del kilómetro 35, en la zona de Carpintería, donde un camión terminó volcado y un automóvil quedó con el frente completamente destruido.

Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron y producto del fuerte impacto el camión quedó dado vuelta sobre la calzada, mientras que el auto finalizó en el carril contrario con toda su parte delantera aplastada.

A pesar de la violencia del choque, fuentes policiales confirmaron que no se registraron víctimas fatales. En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría Castro, que intervino para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes a fin de establecer cómo se produjo el siniestro.

Te puede interesar...

FUENTE: Diario El Rey

Temas

Te puede interesar