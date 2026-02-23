Un camión volcó y un auto terminó aplastado en un choque en Ruta 40

Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron y producto del fuerte impacto el camión quedó dado vuelta sobre la calzada, mientras que el auto finalizó en el carril contrario con toda su parte delantera aplastada.

A pesar de la violencia del choque, fuentes policiales confirmaron que no se registraron víctimas fatales. En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría Castro, que intervino para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes a fin de establecer cómo se produjo el siniestro.