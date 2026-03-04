"
Alerta por viento Sur con mucho polvo y ráfagas de hasta 59 km/h

Tras una tarde calurosa con una máxima de 32°C, se espera el ingreso de fuertes ráfagas que llegarán acompañadas de tierra y probabilidad de tormentas aisladas.

La provincia se prepara para un miércoles marcado por la inestabilidad climática. Según el último reporte del SMN, el día comenzó con condiciones agradables y una temperatura mínima de 19°C bajo un cielo ligeramente nublado, pero el panorama cambiará drásticamente con el correr de las horas.

Para la tarde, se prevé que el termómetro ascienda hasta los 32°C. Será en este bloque horario cuando comience el fenómeno más notable:

  • Viento: Rotará hacia el sector Sudeste con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

  • Ráfagas: Se esperan ráfagas de gran intensidad, alcanzando picos de entre 51 y 59 km/h, lo que provocará el levantamiento de mucho polvo en suspensión, reduciendo la visibilidad.

  • Precipitaciones: Existe una probabilidad de entre el 10% y 40% de que se registren tormentas aisladas.

Noche con descenso y rotación al Sur

Hacia el cierre de la jornada, la temperatura bajará a los 25°C. El viento se mantendrá persistente desde el sector Sur, con ráfagas que oscilarán entre los 42 y 50 km/h. La inestabilidad continuará presente con un 40% de probabilidad de tormentas aisladas, marcando un final de día movido para los sanjuaninos.

Ante la presencia de polvo en suspensión y ráfagas fuertes, se recomienda a la población evitar la exposición prolongada al aire libre, asegurar elementos que puedan volarse en techos o patios, y conducir con extrema precaución por la visibilidad reducida.

