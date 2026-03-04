La provincia se prepara para un miércoles marcado por la inestabilidad climática. Según el último reporte del SMN, el día comenzó con condiciones agradables y una temperatura mínima de 19°C bajo un cielo ligeramente nublado, pero el panorama cambiará drásticamente con el correr de las horas.
Alerta por viento Sur con mucho polvo y ráfagas de hasta 59 km/h
Tras una tarde calurosa con una máxima de 32°C, se espera el ingreso de fuertes ráfagas que llegarán acompañadas de tierra y probabilidad de tormentas aisladas.