Alerta por viento Sur con mucho polvo y ráfagas de hasta 59 km/h

Para la tarde, se prevé que el termómetro ascienda hasta los 32°C. Será en este bloque horario cuando comience el fenómeno más notable:

Viento : Rotará hacia el sector Sudeste con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Ráfagas : Se esperan ráfagas de gran intensidad, alcanzando picos de entre 51 y 59 km/h , lo que provocará el levantamiento de mucho polvo en suspensión, reduciendo la visibilidad.

Precipitaciones: Existe una probabilidad de entre el 10% y 40% de que se registren tormentas aisladas.

Noche con descenso y rotación al Sur