El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó formalmente al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) la convocatoria a una audiencia pública para evaluar el pedido de acceso a la capacidad de transporte para el proyecto minero Vicuña (Josemaría). La presentación se realizó bajo el marco de lo establecido en la Resolución E.N.R.E. Nº 079/26.
EPRE pidió una audiencia pública por el acceso eléctrico de Vicuña
ENRE le dio a Vicuña la posibilidad de acceder a la línea eléctrica de la provincia y el EPRE solicitó que la situación sea debatida en San Juan.