EPRE pidió una audiencia pública por el acceso eléctrico de Vicuña

El comunicado del EPRE señaló: “El objetivo es asegurar que la integración de grandes proyectos industriales se realice mediante una planificación técnica rigurosa que no comprometa el servicio eléctrico actual ni el crecimiento proyectado de la provincia. Otorgar prioridades de uso sobre capacidades de transporte preexistentes sin la intervención de la Provincia, y sin los debidos estudios técnicos compromete la seguridad del sistema”.

En este sentido, el mensaje explicó que “la Provincia conduce un ambicioso Plan de Infraestructura Eléctrica, diseñado específicamente para permitir el desarrollo de proyectos de gran escala y la inyección de energías renovables, incluyendo el desarrollo de líneas y Estaciones Transformadoras de Extra Alta Tensión, que han permitido dotar a San Juan de una infraestructura robusta.