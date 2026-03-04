"
EPRE pidió una audiencia pública por el acceso eléctrico de Vicuña

ENRE le dio a Vicuña la posibilidad de acceder a la línea eléctrica de la provincia y el EPRE solicitó que la situación sea debatida en San Juan.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó formalmente al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) la convocatoria a una audiencia pública para evaluar el pedido de acceso a la capacidad de transporte para el proyecto minero Vicuña (Josemaría). La presentación se realizó bajo el marco de lo establecido en la Resolución E.N.R.E. Nº 079/26.

El comunicado del EPRE señaló: “El objetivo es asegurar que la integración de grandes proyectos industriales se realice mediante una planificación técnica rigurosa que no comprometa el servicio eléctrico actual ni el crecimiento proyectado de la provincia. Otorgar prioridades de uso sobre capacidades de transporte preexistentes sin la intervención de la Provincia, y sin los debidos estudios técnicos compromete la seguridad del sistema”.

En este sentido, el mensaje explicó que “la Provincia conduce un ambicioso Plan de Infraestructura Eléctrica, diseñado específicamente para permitir el desarrollo de proyectos de gran escala y la inyección de energías renovables, incluyendo el desarrollo de líneas y Estaciones Transformadoras de Extra Alta Tensión, que han permitido dotar a San Juan de una infraestructura robusta.

Para asegurar un desarrollo armónico, el EPRE solicitó que cualquier nuevo requerimiento de gran magnitud, como el de Vicuña Argentina S.A., se discuta en Audiencia Pública, como procedimiento participativo para permitir la intervención de todas las partes con interés legítimo en la materia, y ponderar adecuadamente todos los aportes técnicos”.

Además, el EPRE requirió la necesidad de suscribir acuerdos con la Provincia en el marco de las Leyes vigentes, para “resarcir equitativamente los derechos por las ampliaciones construidas, que hoy se pretenden ampliar”.

“Ninguna alternativa operativa para proyectos privados debe implicar incrementos en las facturas de los usuarios de San Juan. El requerimiento del E.P.R.E. constituye un requisito sustantivo para resguardar el interés público y garantizar que el crecimiento económico de San Juan sea sostenible, seguro y equitativo”, finalizó.

