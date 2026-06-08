El invierno empieza a hacerse sentir con fuerza en la provincia y, según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional actualizados a primera hora de este lunes, el panorama para los próximos siete días estará dominado por la inestabilidad, la alta cobertura nubosa y amplitudes térmicas muy acotadas. Con máximas que no superarán los 16°C, los sanjuaninos deberán preparar el abrigo para una seguidilla de jornadas notablemente frescas y grises.
¿Otra semana nublada? Se vienen días grises en San Juan
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas frescas, alta nubosidad y máximas que no superarán los 16°C.