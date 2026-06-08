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¿Otra semana nublada? Se vienen días grises en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas frescas, alta nubosidad y máximas que no superarán los 16°C.

El invierno empieza a hacerse sentir con fuerza en la provincia y, según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional actualizados a primera hora de este lunes, el panorama para los próximos siete días estará dominado por la inestabilidad, la alta cobertura nubosa y amplitudes térmicas muy acotadas. Con máximas que no superarán los 16°C, los sanjuaninos deberán preparar el abrigo para una seguidilla de jornadas notablemente frescas y grises.

El detalle del pronóstico extendido para la semana:

  • Lunes: La semana arranca con un termómetro que oscilará entre una mínima de 9°C y una máxima de 15°C, con cielo mayormente cubierto.

  • Martes: Se prevé un leve descenso de la temperatura, con una mínima que bajará a los 6°C y una máxima que apenas alcanzará los 14°C.

  • Miércoles: Continuarán las condiciones similares. La temperatura mínima se ubicará en los 8°C, mientras que la máxima repetirá el techo de 14°C.

  • Jueves: La jornada registrará una mañana fría con 6°C de mínima, escalando por la tarde hasta los 15°C.

  • Viernes: El inicio del fin de semana mantendrá la tónica gris, aunque con un leve repunte en la mínima, que será de 10°C, y una máxima estimada en 16°C.

  • Sábado: Será el día con la mañana más fría de la semana, registrando una mínima de 5°C, aunque luego el termómetro llegará a los 16°C por la tarde.

  • Domingo: Para el cierre del fin de semana se espera una mínima de 5°C y una máxima que volverá a caer hasta los 14°C, consolidando una tendencia de días templados a fríos y con muy poca presencia del sol.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan circular con precaución en caso de visibilidad reducida por neblinas matinales y mantener el abrigo a mano, ya que el ambiente fresco persistirá durante todo el día.

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