¿Otra semana nublada? Se vienen días grises en San Juan

El detalle del pronóstico extendido para la semana:

Lunes: La semana arranca con un termómetro que oscilará entre una mínima de 9°C y una máxima de 15°C, con cielo mayormente cubierto.

Martes: Se prevé un leve descenso de la temperatura, con una mínima que bajará a los 6°C y una máxima que apenas alcanzará los 14°C.

Miércoles: Continuarán las condiciones similares. La temperatura mínima se ubicará en los 8°C, mientras que la máxima repetirá el techo de 14°C.

Jueves: La jornada registrará una mañana fría con 6°C de mínima, escalando por la tarde hasta los 15°C.

Viernes: El inicio del fin de semana mantendrá la tónica gris, aunque con un leve repunte en la mínima, que será de 10°C, y una máxima estimada en 16°C.

Sábado: Será el día con la mañana más fría de la semana, registrando una mínima de 5°C, aunque luego el termómetro llegará a los 16°C por la tarde.