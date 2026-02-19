La CGT local indicó que el paro tuvo un acatamiento del 70% en la provincia

La CGT resolvió activar la huelga general sin movilización en coincidencia con el debate del proyecto de reforma laboral en el Congreso, previsto desde las 14 horas. Se trata de la cuarta medida de fuerza de este tipo contra la gestión del presidente Javier Milei.

A nivel nacional, el dirigente Jorge Sola, integrante del triunvirato de secretarios generales de la CGT, defendió la legitimidad de la protesta y subrayó su alcance. “El acatamiento es importantísimo, producto del alineamiento a la medida que tomaron todas las actividades que están dentro de la CGT”, afirmó.

En contrapartida, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó con dureza la medida y sostuvo que el paro perjudica a quienes desean asistir a sus puestos de trabajo. “Es bastante perverso, porque si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de ir a trabajar, no podés hacerlo. No hay nada más extorsivo y en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas”, expresó.