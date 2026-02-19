"
La CGT local indicó que el paro tuvo un acatamiento del 70% en la provincia

En conferencia de prensa, el secretario de la CGT local brindó detalles del acatamiento del paro convocado en rechazo de la reforma laboral propuesta por gobierno de Javier Milei.

La delegación local de la Confederación General del Trabajo (CGT) informó que el paro general de este jueves tuvo un acatamiento del 70% en San Juan, en el marco de la huelga nacional convocada contra el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, el secretario general Eduardo Cabello brindó detalles sobre el desarrollo de la medida de fuerza y destacó el “alto nivel de adhesión” en la provincia. El dirigente estuvo acompañado por referentes de los principales gremios sindicales que se sumaron a la protesta.

Durante la jornada no funcionaron, entre otros servicios, el transporte público de pasajeros, el sistema bancario y no hubo actividad en las escuelas.

La CGT resolvió activar la huelga general sin movilización en coincidencia con el debate del proyecto de reforma laboral en el Congreso, previsto desde las 14 horas. Se trata de la cuarta medida de fuerza de este tipo contra la gestión del presidente Javier Milei.

A nivel nacional, el dirigente Jorge Sola, integrante del triunvirato de secretarios generales de la CGT, defendió la legitimidad de la protesta y subrayó su alcance. “El acatamiento es importantísimo, producto del alineamiento a la medida que tomaron todas las actividades que están dentro de la CGT”, afirmó.

En contrapartida, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó con dureza la medida y sostuvo que el paro perjudica a quienes desean asistir a sus puestos de trabajo. “Es bastante perverso, porque si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de ir a trabajar, no podés hacerlo. No hay nada más extorsivo y en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas”, expresó.

