La CGT local indicó que el paro tuvo un acatamiento del 70% en la provincia

La delegación local de la Confederación General del Trabajo (CGT) informó que el paro general de este jueves tuvo un acatamiento del 70% en San Juan, en el marco de la huelga nacional convocada contra el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.
En conferencia de prensa, el secretario de la CGT local brindó detalles del acatamiento del paro convocado en rechazo de la reforma laboral propuesta por gobierno de Javier Milei.