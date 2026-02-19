Ampliaron la línea de crédito "Cosecha, Acarreo y Elaboración 2026"

Montos y destino del crédito

El financiamiento se divide en dos componentes obligatorios según el objeto del gasto:

El primer componente es el monto máximo. Este monto lo determina el Comité Ejecutivo según la capacidad de elaboración y las garantías presentadas. Siendo de hasta $360 Millones por bodega solicitante.

El otro componente, son los destinos financiables.

• Para el anticipo a los productores se estipuló que, para cubrir los gastos de cosecha y acarreo de uvas de terceros, se financiará $60 por cada kilo de uva ingresada a bodega. Acá se estipula un máximo por productor de 500.000 kg.

• En tanto, sobre los gastos de elaboración, para afrontar los costos propios de la bodega en la transformación de esa uva en vino o mosto sulfitado, se financiará $70 por cada kilogramo de uva ingresada a bodega con un límite de $3 Millones de kilos por bodega solicitante. Este monto es aplicable únicamente respecto de la uva para la cual se hubiere otorgado previamente el anticipo a productores en concepto de cosecha y acarreo.

Condiciones financieras y plazos

El crédito tendrá una tasa nominal del 40% de Badlar de los Bancos Privados, vigente a la fecha del acta de aprobación. Lo cual al día de hoy equivale aproximadamente el 13%.

En tanto en los plazos y modalidad de devolución, el esquema de devolución es de corto plazo y se encuentra ajustado al ciclo productivo vitivinícola. El plazo total es de 12 meses, con un período de gracia de hasta 6 meses tanto para capital como para intereses.

El pago de intereses podrá hacerse en hasta 6 cuotas mensuales y consecutivas tras finalizar la gracia. La amortización de capital, también se ha fijado en hasta 6 cuotas mensuales y consecutivas tras finalizar la gracia.

Con esta ampliación, el Ministerio de Producción reafirma su compromiso con el sector vitivinícola sanjuanino, acompañando a las bodegas y a sus productores en una etapa clave del calendario productivo.