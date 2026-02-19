La causa de los balances falsos 2023 de Fecovita irá a juicio

La Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos de Mendoza solicitó la citación a juicio de seis integrantes del Consejo de Administración de Fecovita por el presunto delito de autorización, certificación y publicación de balance falso, de acuerdo con el artículo 300 inciso 2° del Código Penal. Los imputados son los actuales presidente y tesorero de Fecovita, Rubén Panella y Gustavo Arangüena, junto el secretario Marcelo Federici, y los síndicos de la Federación Eugenio Portera Sánchez, Roberto Vázquez e Hilda Wilhelm Spanner de Vaieretti.
De acuerdo con la resolución de la Fiscalía, los directivos acreditaron cheques a favor de Fecovita al cumplimiento del acuerdo del 13 de octubre de 2022, cuando en realidad nunca cumplieron sus obligaciones y esos cheques correspondían a un contrato anterior. Es decir, que se imputó falsamente 1.878 millones de pesos a su favor, pero surge claro de la prueba que no correspondía hacerlo.
La Fiscalía sostiene que el delito se configura con la sola autorización y publicación del balance falso, sin necesidad de daño patrimonial efectivo, y que existen elementos de convicción suficientes para elevar la causa a juicio oral.
El decreto de la Fiscalía asegura también que con la firma del Acuerdo Final se dejó sin efecto todo acuerdo anterior y que, por el incumplimiento por parte de Fecovita, sólo renacieron los contratos expresamente mencionados: “Además de ello, consta en los presentes que a partir de la decisión de las autoridades de Fecovita de retirarse de la sociedad, las partes comenzaron a realizar distintos acuerdos y negociaciones desde el mes de abril de 2.022 y hasta el mes de octubre, los que culminaron el día 13 de octubre de 2.022, cuando las partes firmaron un “Contrato de finalización de las relaciones recíprocas” previas, el que reemplazaba todos los acuerdos previos firmados, ello con el fin de determinar las obligaciones recíprocas y la desvinculación y también la terminación de todas las operaciones pendientes de cumplimiento, pactando las partes en tal oportunidad, que en la medida en que se cumplieran todas y cada una de las obligaciones pactadas y que fueran canceladas en forma definitiva cada una de ellas, los convenios suscriptos por la partes con anterioridad (Acuerdos de fechas 07/04/2021, 29/07/21, 23/11/21 y 03/01/22) quedaban sin valor alguno, acordando que ante el incumplimiento del mismo, renacían todos los derechos de las partes consignados en los convenios mencionados”.
Cómo sigue el proceso
“Nos encaminamos a la realización del juicio oral y público en el que se dictará una sentencia. La resolución del Fiscal por el balance falso 2023 demuestra que los imputados escondieron las deudas con Iberte y con Evisa por USD 30 Millones aproximadamente. A esto se suma que los balances 2021 fueron falseados por la suma de 3 mil millones de pesos y los del 2022 por 6 mil millones de pesos”, explicó Carlos Aguinaga, abogado de Iberte y Evisa.
Aguinaga destaca que “la falsedad de los balances es una maniobra que tuvo una doble finalidad: en primer lugar, esconder la estafa contra Iberte y Evisa por la que están imputados sus principales directivos, y, además, ocultar pasivos de aproximadamente 100 millones de dólares que deberán afrontar los cooperativistas”.
Los casos judiciales contra Fecovita, uno por uno
Falseamiento de Balances 2021 y 2022: Causa elevada a juicio. La pericia contable oficial de más de 140 páginas determinó que, entre aportes simulados, sobrevaluación de activos y deudas omitidas, los balances de Fecovita presentan pasivos ocultos que superarían los 100 millones de dólares. Incluso la auditoría externa que revisó los estados contables no advirtió hechos posteriores al cierre que debían haberse incorporado, lo que refuerza la gravedad de la omisión detectada por la Fiscalía. Están imputados Rubén Panella, Eduardo Sancho, Jorge Irañeta, Marcelo Federici, Eugenio Portera Sánchez, Roberto Vázquez e Hilda Wilhelm Spanner de Vaieretti.
Falseamiento del Balance 2023: Causa elevada a juicio.
Falseamiento del Balance 2024: Denuncia en trámite por falsear el estado contable.
Estafa a Iberte y Evisa: La acusación formal alcanza al presidente Rubén Panella, al gerente general Juan Ángel Rodríguez y a los ex directivos Eduardo Sancho y Jorge Irañeta -los cuatro imputados por esa causa-, señalados por la Fiscalía como los responsables de desarrollar un esquema mediante el cual ingresaron fondos a la cooperativa sin cumplir con las contraprestaciones pactadas, como la entrega de mercadería y la transferencia de la bodega Resero, lo que dejó a Evisa descapitalizada.