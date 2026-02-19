La causa de los balances falsos 2023 de Fecovita irá a juicio

El decreto de la Fiscalía asegura también que con la firma del Acuerdo Final se dejó sin efecto todo acuerdo anterior y que, por el incumplimiento por parte de Fecovita, sólo renacieron los contratos expresamente mencionados: “Además de ello, consta en los presentes que a partir de la decisión de las autoridades de Fecovita de retirarse de la sociedad, las partes comenzaron a realizar distintos acuerdos y negociaciones desde el mes de abril de 2.022 y hasta el mes de octubre, los que culminaron el día 13 de octubre de 2.022, cuando las partes firmaron un “Contrato de finalización de las relaciones recíprocas” previas, el que reemplazaba todos los acuerdos previos firmados, ello con el fin de determinar las obligaciones recíprocas y la desvinculación y también la terminación de todas las operaciones pendientes de cumplimiento, pactando las partes en tal oportunidad, que en la medida en que se cumplieran todas y cada una de las obligaciones pactadas y que fueran canceladas en forma definitiva cada una de ellas, los convenios suscriptos por la partes con anterioridad (Acuerdos de fechas 07/04/2021, 29/07/21, 23/11/21 y 03/01/22) quedaban sin valor alguno, acordando que ante el incumplimiento del mismo, renacían todos los derechos de las partes consignados en los convenios mencionados”.

Cómo sigue el proceso

“Nos encaminamos a la realización del juicio oral y público en el que se dictará una sentencia. La resolución del Fiscal por el balance falso 2023 demuestra que los imputados escondieron las deudas con Iberte y con Evisa por USD 30 Millones aproximadamente. A esto se suma que los balances 2021 fueron falseados por la suma de 3 mil millones de pesos y los del 2022 por 6 mil millones de pesos”, explicó Carlos Aguinaga, abogado de Iberte y Evisa.

Aguinaga destaca que “la falsedad de los balances es una maniobra que tuvo una doble finalidad: en primer lugar, esconder la estafa contra Iberte y Evisa por la que están imputados sus principales directivos, y, además, ocultar pasivos de aproximadamente 100 millones de dólares que deberán afrontar los cooperativistas”.

Los casos judiciales contra Fecovita, uno por uno