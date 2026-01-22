Clínica Santa Clara realizó un complejo reemplazo valvular

Un desafío clínico y técnico pocas veces visto

El doctor Marco Masano, cardiólogo de Clínica Santa Clara, explicó el desafío inicial: “El paciente tenía una válvula cadavérica implantada hace diez años, posterior a una endocarditis severa. Este año comenzó con síntomas de insuficiencia y detectamos que la prótesis ya no funcionaba correctamente. Fue necesario evaluar opciones junto a los equipos de clínica médica, hemodinamia y cirugía cardiovascular. Finalmente determinamos que podía intentarse un reemplazo valvular aórtico percutáneo, algo muy poco realizado en injertos de este tipo a nivel nacional.”

La complejidad de intervenir sobre un injerto cadavérico —cuya estructura y respuesta son distintas a las de una prótesis convencional— exigió un plan minucioso, múltiples estudios y la coordinación absoluta de todas las áreas involucradas.

El primer procedimiento de este tipo en San Juan

El cardiólogo intervencionista Sebastián Lerga, también responsable de la Unidad Coronaria, detalló la magnitud del caso: “El día 13 de enero recibimos a un paciente de altísimo riesgo: su aorta estaba dilatada, la función del ventrículo izquierdo estaba deteriorada y las condiciones generales eran muy desfavorables para una cirugía tradicional. Por eso el equipo de TAVI —cardiólogos intervencionistas, cirujanos cardiovasculares y técnicos— decidió avanzar con el implante de una nueva válvula dentro de un injerto cadavérico.”

“Es el primer procedimiento de estas características en San Juan, el tercero en toda la Argentina. Afortunadamente, gracias a una planificación muy precisa, pudimos colocar la válvula sin complicaciones y el paciente fue dado de alta en menos de 24 horas.”

Resultados exitosos y recuperación inmediata

Tras la intervención, el paciente evolucionó de manera sorprendentemente favorable. La función ventricular mejoró significativamente y recibió tratamiento farmacológico para optimizar su recuperación. “El corazón prácticamente volvió a una función normal y pudimos darle el alta en menos de un día, con controles posteriores a la semana. Estamos muy conformes con el resultado y agradecidos a la Clínica Santa Clara por el acceso a la tecnología y los materiales necesarios para procedimientos tan avanzados.”, agregó Lerga.

Compromiso, innovación y medicina de alta complejidad en San Juan

Este caso refleja el nivel de especialización, la tecnología disponible y el trabajo coordinado que distingue a Clínica Santa Clara San Juan. La realización exitosa de un procedimiento de tal complejidad no sólo marca un hito para la institución, sino también para la provincia y el país.

Con una atención centrada en el paciente, equipos altamente capacitados y una infraestructura que permite resolver patologías cardiovasculares de alta exigencia, la clínica reafirma su compromiso con ofrecer medicina de calidad, segura e innovadora.

Nada de esto sería posible sin el acompañamiento de quienes conducen nuestra institución. Agradecemos especialmente a la Dirección, encabezada por el Dr. Alejandro Mattar, y a la Gerencia de la Clínica Santa Clara San Juan, por su apoyo permanente y por impulsar las condiciones necesarias para que procedimientos de esta magnitud puedan realizarse con éxito.