Un hecho de violencia de género en La Plata, Buenos Aires, terminó con un joven fisicoculturista sanjuanino detenido. Se trata del entrenador identificado con las siglas G. V. D., de 24 años, que vive en el barrio porteño de Palermo, y al momento de los hechos estaba en La Plata. El joven, fue acusado de encerrar a su novia y amenazarla de muerte con un cuchillo de carnicero.
Detuvieron a un fisicoculturista sanjuanino por agresión a su novia
Ocurrió en La Plata. La novia logró escapar y pedir auxilio. El joven, un fisicoculturista de 24 años, fue detenido en el lugar.