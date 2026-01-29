Detuvieron a un fisicoculturista sanjuanino por agresión a su novia

El hecho denunciado ocurrió en un departamento ubicado sobre la calle 38, entre 5 y 6, y se descubrió a partir de un alerta del sistema 911 al personal policial del Comando Patrulla sobre la presencia de una mujer que pedía auxilio en la vía pública. Cuando los efectivos se acercaron al lugar, se encontraron con la joven llorando.

En ese momento, ante los efectivos policiales la víctima - identificada como L.D. de 27 años - relató que había mantenido una discusión con su pareja en el interior de su departamento y que, en medio de la pelea, el hombre había roto el picaporte de la puerta para que ella no pudiera salir y la había amenazado de muerte con un cuchillo tipo carnicero. Pese a las intimidaciones, la mujer logró zafarse del agresor y escapar a las corridas hacia el hall del edificio para pedir ayuda.