El pasado miércoles 20 de agosto, el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, recorrió la obra de lo que será el nuevo y primer edificio propio de la EPET Nº 4, ubicado en la intersección de avenida España y calle 9 de Julio, en Capital. Esta construcción, que se realiza con fondos provinciales y cuenta con un avance del 39%, beneficiará a los niveles Secundario, Superior y de Formación Profesional que funcionan en este establecimiento.
Orrego recorrió la obra que modernizará la EPET Nº 4 con tecnología y talleres
Se trata del primer edificio propio de esta emblemática institución, el cual estará ubicado en un punto estratégico de la Ciudad de San Juan, y contará con modernas y equipadas instalaciones.