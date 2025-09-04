Orrego recibió a la jueza Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Luego del encuentro con Orrego, la jueza dijo: “Con el gobernador conversamos sobre la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana en temas como la emergencia climática, el derecho al cuidado y la importancia de la salud mental, así como la próxima opinión sobre la relación entre derechos humanos y democracia, un tema actual y de gran interés en toda América Latina”.

Agregó además que “fui invitada por la Corte Suprema de San Juan y, además de participar en encuentros académicos sobre justicia penal juvenil, tuve el honor de dialogar con el gobernador y los jueces de la Corte provincial. Para mí fue un gran reconocimiento estar aquí, en el marco de ese intercambio jurisdiccional que fortalece la legitimidad de la justicia y del derecho internacional”.

Verónica Gómez es una jurista argentina con amplia experiencia en las áreas profesionales y académicas vinculadas al derecho internacional de los derechos humanos.

Se ha desempeñado como Especialista Principal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (1998- 2009) y como asesora del Estado argentino en sus iniciativas ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2010-2012).

Desde 2011 es profesora de la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM) y se desempeña como directora de Educación de su Centro Internacional de Estudios Políticos (CIEP-UNSAM).

En 2019 fue elegida presidenta del Global Campus of Human Rights, una reconocida asociación universitaria con sede en Italia y programas regionales en Europa, los Balcanes, África, el Cáucaso, Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe, y el mundo Árabe, dedicada a la enseñanza de los derechos humanos y la promoción de la democracia al nivel local, regional y global.