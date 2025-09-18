Con un esfuerzo exclusivamente provincial y sin asistencia nacional, la gestión de Marcelo Orrego alcanzó un récord de financiamiento destinado al sector privado: más de $88.000 millones en 20 meses, a través de líneas de crédito y programas de asistencia técnica con Aportes No Reembolsables (ANR).
Durante la gestión de Orrego se destinaron $88.000 millones para apoyar al sector privado
En menos de 20 meses, el Gobierno provincial inyectó recursos récord en créditos y aportes no reembolsables para pymes de todos los sectores. El 66% de los fondos se colocaron desde 2024 a la fecha y otros $30.000 millones están en ejecución.