Durante la gestión de Orrego se destinaron $88.000 millones para apoyar al sector privado

$14.062 millones para proyectos de inversión en pymes agroindustriales, comerciales y de servicios, con tasas fijas del 19% y plazos de hasta 48 meses.

$1.500 millones exclusivos para el turismo, con créditos de hasta $30 millones en hotelería y un cupo del 30% para departamentos alejados.

$3.500 millones para capital de trabajo en pymes de todos los sectores.

$350 millones en microcréditos de hasta $3 millones para emprendedores.

Respecto a los ANR, la Agencia San Juan de Inversiones dispone de $10.425 millones para iniciativas de consultoría en certificaciones, diseño de procesos, estudios de mercado, marketing digital y ferias internacionales. Los aportes pueden cubrir hasta el 90% del proyecto en el caso de propuestas lideradas por mujeres, iniciativas verdes, digitales o asociativas.

“En un contexto de altas tasas de interés y caída del consumo, el Gobierno provincial continúa acompañando a las empresas locales para sostener el crecimiento, diversificar la economía y generar empleo”, señalaron desde Casa de Gobierno.