Durante la gestión de Orrego se destinaron $88.000 millones para apoyar al sector privado

En menos de 20 meses, el Gobierno provincial inyectó recursos récord en créditos y aportes no reembolsables para pymes de todos los sectores. El 66% de los fondos se colocaron desde 2024 a la fecha y otros $30.000 millones están en ejecución.

Con un esfuerzo exclusivamente provincial y sin asistencia nacional, la gestión de Marcelo Orrego alcanzó un récord de financiamiento destinado al sector privado: más de $88.000 millones en 20 meses, a través de líneas de crédito y programas de asistencia técnica con Aportes No Reembolsables (ANR).

En la última actualización, se informaron $19.412 millones en créditos para inversión, capital de trabajo y una línea especial para turismo, además de $10.625 millones en ANR. Estos montos se suman a los $13.800 millones otorgados en 2025 al sector agrícola y a los más de $44.000 millones desembolsados en 2024.

El financiamiento incluye:

  • $14.062 millones para proyectos de inversión en pymes agroindustriales, comerciales y de servicios, con tasas fijas del 19% y plazos de hasta 48 meses.

  • $1.500 millones exclusivos para el turismo, con créditos de hasta $30 millones en hotelería y un cupo del 30% para departamentos alejados.

  • $3.500 millones para capital de trabajo en pymes de todos los sectores.

  • $350 millones en microcréditos de hasta $3 millones para emprendedores.

Respecto a los ANR, la Agencia San Juan de Inversiones dispone de $10.425 millones para iniciativas de consultoría en certificaciones, diseño de procesos, estudios de mercado, marketing digital y ferias internacionales. Los aportes pueden cubrir hasta el 90% del proyecto en el caso de propuestas lideradas por mujeres, iniciativas verdes, digitales o asociativas.

“En un contexto de altas tasas de interés y caída del consumo, el Gobierno provincial continúa acompañando a las empresas locales para sostener el crecimiento, diversificar la economía y generar empleo”, señalaron desde Casa de Gobierno.

