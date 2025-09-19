Cuatro aperitivos para disfrutar antes de comer

Si bien los aperitivos pueden ser una bebida única, también los cócteles son una opción que une el sabor con el placer de crear un gusto especial y homenajear a la familia y los amigos en una reunión. Aquí, cuatro recetas ideales de tragos para el aperitivo para celebrar en casa.

1- Spritz de cítricos y hierbas frescas

Las recetas de spritz de cítricos, tónico de pepino y americano clásico reflejan la creatividad en el mundo de los aperitivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inspirado en los aperitivos europeos, este spritz reúne vino blanco seco, jugo fresco de naranja, soda bien helada y el perfume verde de las hierbas. Ideal para tardes soleadas, resulta liviano y muy aromático.

Sugerencia de maridaje: bruschettas de pan rústico con tomate, ajo y albahaca fresca, para aprovechar la acidez y frescura de ambos.

Ingredientes

60 ml de vino blanco seco frío

30 ml de jugo natural de naranja

60 ml de soda o agua con gas bien fría

Hielo en cubos a gusto

1 rodaja de naranja

1 ramita de romero fresco

Cómo hacerlo

Llenar una copa balón con mucho hielo.

Verter el vino blanco y el jugo de naranja.

Agregar la soda fría con suavidad para no perder burbujas.

Mezclar apenas con una cuchara larga.

Decorar con la rodaja de naranja y la ramita de romero.

2- Tónico de pepino y enebro (sin alcohol)

Esta alternativa es tan sofisticada como refrescante. El pepino y el enebro, acompañados de agua tónica y menta fresca, logran un aperitivo sin alcohol muy aromático, ideal para quienes buscan sabores herbales y frescos.

Sugerencia de maridaje: bastones de zanahoria, apio y pepino, con salsa de yogur natural y eneldo, para un picoteo saludable y liviano.

Ingredientes

150 ml de agua tónica

3 rodajas finas de pepino fresco

1 cucharadita de bayas de enebro, ligeramente machacadas en mortero

1 ramita de menta fresca

Hielo

Cómo hacerlo

Colocar las rodajas de pepino y las bayas de enebro en un vaso largo.

Llenar el vaso con abundante hielo.

Añadir la tónica bien fría.

Mezclar suavemente y agregar la ramita de menta fresca para decorar.

3- Americano clásico

El Americano es historia pura dentro del universo de los aperitivos. Combina partes iguales de vermut rojo y un licor amargo (que puede ser artesanal o casero), completado con soda, logrando un balance entre dulzura y amargor perfecto para abrir el apetito.

Sugerencia de maridaje: aceitunas rellenas de morrón y almendras tostadas, acompañando los matices herbales y amargos del cóctel.

Ingredientes

45 ml de vermut rojo dulce

45 ml de bíter o licor amargo herbal (si es casero, mejor)

45 ml de soda

Hielo

1 rodaja de naranja o limón

Cómo hacerlo

Serví hielo en un vaso bajo tipo old fashioned.

Añadí el vermut y el amargo.

Completar con la soda y mezclar con suavidad.

Decorar con la rodaja de cítrico elegido.

4- Cóctel de frutos rojos y lima (sin alcohol)

Refrescante y colorido, este trago sin alcohol combina jugo puro de frutos rojos y lima, con soda helada. En verano, es un éxito rotundo y resulta ideal para quienes buscan algo vibrante.

Sugerencia de maridaje: mini brochetas caprese con tomate cherry, dados de mozzarella y hojas de albahaca, realzadas con un toque de oliva.

Ingredientes

80 ml de jugo natural de frutos rojos (frambuesas, arándanos, moras, etc.)

20 ml de jugo de lima recién exprimido

80 ml de soda fría

Hielo

Frutas frescas para decorar

Cómo hacerlo