Cuatro aperitivos para disfrutar antes de comer

Si bien los aperitivos pueden ser una bebida única, también los cócteles son una opción que une el sabor con el placer de crear un gusto especial y homenajear a la familia y los amigos en una reunión. Aquí, cuatro recetas ideales de tragos para el aperitivo para celebrar en casa.
Las recetas de spritz de cítricos, tónico de pepino y americano clásico reflejan la creatividad en el mundo de los aperitivos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Inspirado en los aperitivos europeos, este spritz reúne vino blanco seco, jugo fresco de naranja, soda bien helada y el perfume verde de las hierbas. Ideal para tardes soleadas, resulta liviano y muy aromático.
Sugerencia de maridaje: bruschettas de pan rústico con tomate, ajo y albahaca fresca, para aprovechar la acidez y frescura de ambos.
Ingredientes
- 60 ml de vino blanco seco frío
- 30 ml de jugo natural de naranja
- 60 ml de soda o agua con gas bien fría
- Hielo en cubos a gusto
- 1 rodaja de naranja
- 1 ramita de romero fresco
Cómo hacerlo
- Llenar una copa balón con mucho hielo.
- Verter el vino blanco y el jugo de naranja.
- Agregar la soda fría con suavidad para no perder burbujas.
- Mezclar apenas con una cuchara larga.
- Decorar con la rodaja de naranja y la ramita de romero.
Esta alternativa es tan sofisticada como refrescante. El pepino y el enebro, acompañados de agua tónica y menta fresca, logran un aperitivo sin alcohol muy aromático, ideal para quienes buscan sabores herbales y frescos.
Sugerencia de maridaje: bastones de zanahoria, apio y pepino, con salsa de yogur natural y eneldo, para un picoteo saludable y liviano.
Ingredientes
- 150 ml de agua tónica
- 3 rodajas finas de pepino fresco
- 1 cucharadita de bayas de enebro, ligeramente machacadas en mortero
- 1 ramita de menta fresca
- Hielo
Cómo hacerlo
- Colocar las rodajas de pepino y las bayas de enebro en un vaso largo.
- Llenar el vaso con abundante hielo.
- Añadir la tónica bien fría.
- Mezclar suavemente y agregar la ramita de menta fresca para decorar.
El Americano es historia pura dentro del universo de los aperitivos. Combina partes iguales de vermut rojo y un licor amargo (que puede ser artesanal o casero), completado con soda, logrando un balance entre dulzura y amargor perfecto para abrir el apetito.
Sugerencia de maridaje: aceitunas rellenas de morrón y almendras tostadas, acompañando los matices herbales y amargos del cóctel.
Ingredientes
- 45 ml de vermut rojo dulce
- 45 ml de bíter o licor amargo herbal (si es casero, mejor)
- 45 ml de soda
- Hielo
- 1 rodaja de naranja o limón
Cómo hacerlo
- Serví hielo en un vaso bajo tipo old fashioned.
- Añadí el vermut y el amargo.
- Completar con la soda y mezclar con suavidad.
- Decorar con la rodaja de cítrico elegido.
Refrescante y colorido, este trago sin alcohol combina jugo puro de frutos rojos y lima, con soda helada. En verano, es un éxito rotundo y resulta ideal para quienes buscan algo vibrante.
Sugerencia de maridaje: mini brochetas caprese con tomate cherry, dados de mozzarella y hojas de albahaca, realzadas con un toque de oliva.
Ingredientes
- 80 ml de jugo natural de frutos rojos (frambuesas, arándanos, moras, etc.)
- 20 ml de jugo de lima recién exprimido
- 80 ml de soda fría
- Hielo
- Frutas frescas para decorar
Cómo hacerlo
- Llenar un vaso largo con hielos.
- Verter el jugo de frutos rojos y la lima.
- Completar con soda.
- Mezclar y terminar con frutas frescas a gusto.