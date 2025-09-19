L-Gante fue denunciado por amenazar de muerte a un hombre

Así lo reveló esta mañana Mauro Szeta en Lape Club Social Informativo (América TV). "La denuncia es grave porque lo están acusando de haber amenazado a su histórico denunciante, aquel que dijo que lo había secuestrado, aquel que lo llevó a juicio, aquel que aseguró que L-Gante lo amenazó, le puso un arma, lo llevó a dar vueltas en un auto", comenzó revelando el periodista dedicado a temas policiales.

Y mientras compartieron el video de las cámaras de seguridad de la vivienda de Torres en General Rodríguez, Szeta informó que el denunciante sostiene que el músico pasó con su auto de alta gama y que "cuando lo vio salir al denunciante, Darío Gastón, saliendo de su casa, automáticamente L-Gante le profiere amenazas de muerte del nivel, 'te estoy mirando, no te hagas el piola, te voy a cagar a palos y te voy a mandar a matar'".

Esta nueva denuncia del hombre de General Rodríguez que tiempo atrás mandó a prisión a Elián Valenzuela durante 100 días y lo llevó a juicio, bien podría complicar al extremo la situación procesal del músico nuevamente.

"Siendo la 7:40 del 8 de septiembre, al momento de salir de mi domicilio observo que se aproxima un vehículo de color rojo marca Audi modelo R8. Al bajar la ventanilla del conductor reconozco que era Elían Ángel Valenzuela, quien comenzó a proferir amenazas verbales en tono intimidante. Te estoy mirando, no te hagas el piola. Te voy a cagar a palos, te voy a mandar a matar. Ante mi pedido de que cesara en su hostigamiento, Valenzuela continuó gritando, te voy a agarrar, no vas a zafar", leyó entonces Szeta el párrafo de la denuncia con la que Torres vuelve a poner contra las cuerdas al artista urbano.