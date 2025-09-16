Orrego: "La industria es esencial para el crecimiento de San Juan"

Por su lado, el ministro Fernández agregó que "quiero agradecer al gobernador Marcelo Orrego por estar presente en esta celebración del Día de la Industria, demostrando el compromiso del gobierno de San Juan con la defensa de la industria local. Destaco también la labor interministerial entre Producción y Minería, y el esfuerzo de la familia Sirvente en la metalmecánica sanjuanina. Ratifico que nuestro gobierno, más allá de las dificultades nacionales, siempre dice presente con soluciones concretas, priorizando el acceso al financiamiento, la asistencia técnica y la inversión en innovación. En 20 meses de gestión, hemos dispuesto casi 88 mil millones de pesos para apoyar al sector industrial. Nuestro compromiso es escuchar, acompañar y trabajar para que la industria sanjuanina siga creciendo. Feliz cumpleaños Unión Industrial de San Juan”.

Mientras que Palacios dijo: “Han sido años de trabajo intenso, desafíos y muchos éxitos compartidos. Gracias al esfuerzo colectivo, duplicamos la cantidad de socios de la Unión Industrial de San Juan y fortalecimos nuestros departamentos estratégicos, incluyendo Joven y Mujer, que son referentes a nivel nacional. Hemos trabajado en formación, innovación, sostenibilidad y vinculación con universidades y el Estado, participando en ferias y programas como Empresar Expo, Arminera y ATP, capacitando a más de 300 personas”.

Agregó: “A pesar de las dificultades nacionales —altas tasas, costos energéticos, infraestructura insuficiente e impuestos distorsivos— seguimos defendiendo, cuidando y protegiendo nuestra industria. Nuestro propósito ha sido siempre ser el motor del desarrollo industrial de San Juan, promoviendo crecimiento, innovación y creación de valor, y seguiremos construyendo juntos una unión industrial fuerte y representativa del San Juan que soñamos”.

Según el Relevamiento Industrial Manufacturero (RIM), realizado por primera vez durante esta gestión, la industria constituye la principal actividad económica de San Juan, con una participación del 16,4% en el PBG provincial y representando el 17,2% del total de empleos registrados, siendo junto al comercio uno de los principales generadores de empleo formal. Además, el sector impulsa la innovación tecnológica, agrega valor transformando materias primas en bienes y fortalece a otros sectores productivos, potenciando el crecimiento y la competitividad.