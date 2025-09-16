Inauguraron obras en la cancha de hockey del Camping Centro Comercial de Santa Lucía

Asimismo, destacó: “Son momentos de crisis para todo el país y no contamos con los fondos nacionales que contaron otras administraciones, pero con mucho esfuerzo logramos concretar obras como esta, y tenemos el objetivo de seguir trabajando por el presente y el futuro de todos los sanjuaninos”.

Además, el gobernador participó del corte de cinta y el descubrimiento de una placa conmemorativa, y junto a las autoridades de Deportes presentes, hizo entrega de variados elementos destinados a la práctica deportiva en esta institución santaluceña.

El proyecto fue ejecutado en coordinación entre el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, que tuvo a su cargo la dirección técnica e inspección de la obra. De esta manera, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de consolidar espacios deportivos de primer nivel, en beneficio de jugadoras, jugadores y espectadores.

Los trabajos contemplaron la utilización de 120 m³ de hormigón H21 en fundaciones y bases de columnas, junto con 10.000 kilos de hierro para armaduras y arrastramientos. Además, la estructura incorporó 82.000 kilos de acero que aportan solidez y durabilidad, y el nuevo sistema de iluminación cuenta con 89 luminarias LED de 180 watts, que cumplen con estándares internacionales y elevan la calidad de la práctica deportiva.

Además de Orrego, de la actividad también participaron el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; la ministra de Gobierno, Laura Palma; el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; el secretario de Deportes, Pablo Tabachnik; la subsecretaria de Obras Públicas, Andrea Fernández; el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, y demás autoridades municipales.