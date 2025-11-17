Orrego inauguró el nuevo Centro de Desarrollo Infantil en Chimbas

Durante su discurso, Orrego destacó la relevancia del nuevo espacio: “Hoy inauguramos una obra fundamental para la primera infancia. Queremos que los chicos, desde los 45 días hasta los 3 años, tengan un espacio de aprendizaje, cuidado y mucho amor. Agradezco a las profesionales que sostienen este trabajo en toda la provincia y destaco el enorme esfuerzo de infraestructura para seguir garantizando educación, salud y seguridad. A pesar de la crisis y de administrar con menos recursos, San Juan sigue cumpliendo y creciendo, con cuentas ordenadas y obra pública en marcha. Gracias a todos los que trabajarán aquí; que San Juan siga brillando alto”, expresó.

El CDI de Chimbas forma parte de un programa nacional impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que prevé la construcción de centros de primera infancia en distintos puntos del país. En San Juan, el seguimiento de la obra estuvo a cargo de la Subsecretaría de Coordinación de Proyectos y Licitaciones del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.