El gobernador de San Juan inauguró el nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Chimbas, una obra destinada a fortalecer el cuidado, la estimulación y el acompañamiento integral de niñas y niños de 45 días a 3 años. El acto, que tuvo lugar en el departamento, contó con la presencia del ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Raquel Trincado; y autoridades municipales.
Orrego inauguró el nuevo Centro de Desarrollo Infantil en Chimbas
El espacio permitirá brindar cuidado, estimulación temprana y acompañamiento integral a niñas y niños de 45 días a 3 años.