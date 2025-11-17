"
Orrego inauguró el nuevo Centro de Desarrollo Infantil en Chimbas

El espacio permitirá brindar cuidado, estimulación temprana y acompañamiento integral a niñas y niños de 45 días a 3 años.

El gobernador de San Juan inauguró el nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Chimbas, una obra destinada a fortalecer el cuidado, la estimulación y el acompañamiento integral de niñas y niños de 45 días a 3 años. El acto, que tuvo lugar en el departamento, contó con la presencia del ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Raquel Trincado; y autoridades municipales.

Durante su discurso, Orrego destacó la relevancia del nuevo espacio: “Hoy inauguramos una obra fundamental para la primera infancia. Queremos que los chicos, desde los 45 días hasta los 3 años, tengan un espacio de aprendizaje, cuidado y mucho amor. Agradezco a las profesionales que sostienen este trabajo en toda la provincia y destaco el enorme esfuerzo de infraestructura para seguir garantizando educación, salud y seguridad. A pesar de la crisis y de administrar con menos recursos, San Juan sigue cumpliendo y creciendo, con cuentas ordenadas y obra pública en marcha. Gracias a todos los que trabajarán aquí; que San Juan siga brillando alto”, expresó.

El CDI de Chimbas forma parte de un programa nacional impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que prevé la construcción de centros de primera infancia en distintos puntos del país. En San Juan, el seguimiento de la obra estuvo a cargo de la Subsecretaría de Coordinación de Proyectos y Licitaciones del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

El edificio, proyectado bajo la tipología 2B en planta única, tiene una superficie aproximada de 220 m² y cuenta con salas diferenciadas por edades, espacios de recreación al aire libre y áreas destinadas a la atención integral de las infancias, como asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad.

Entre sus principales espacios se encuentran un acceso principal, área administrativa con sanitario, cocina, lactario, deambulatorio, sala para niños de 2 y 3 años, comedor, sanitarios adaptados, patios internos y patio técnico.

La obra fue ejecutada con estructura metálica sobre platea de hormigón armado, tabiques interiores y exteriores en paneles de roca de yeso y cementicios con aislación, pisos de mosaico granítico y baldosas de caucho antigolpes, además de carpinterías de aluminio, chapa y madera. Los sanitarios y la cocina cuentan con revestimiento cerámico blanco.

Con esta inauguración, la Provincia suma un nuevo espacio destinado a garantizar derechos fundamentales en la primera infancia y a brindar atención de calidad a las familias chimberas.

