El gobernador Marcelo Orrego fue uno de los protagonistas del 4th LATAM & Argentina Critical Minerals Summit, un encuentro regional que reunió en Mendoza a gobernadores, autoridades nacionales, inversores y especialistas para analizar el presente y futuro de los minerales críticos. La cumbre, que inició en Buenos Aires y culminó en la capital mendocina, consolidó un espacio de discusión estratégica sobre la minería que demanda el mundo en el contexto de la transición energética.
Orrego destacó la minería sanjuanina en la cumbre latinoamericana de minerales críticos
El gobernador participó del panel de mandatarios de la Mesa del Cobre en el 4th LATAM & Argentina Critical Minerals Summit.