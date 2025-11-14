Orrego destacó la minería sanjuanina en la cumbre latinoamericana de minerales críticos

Orrego enfatizó además la solidez del ecosistema minero sanjuanino: “San Juan es un destino minero confiable, con grandes empresas ya instaladas, tres minas en producción que representan más del 80% de nuestras exportaciones y la mayor inversión en exploración del país. Contamos con cuatro proyectos de cobre avanzados que podrían movilizar cerca de 30 mil millones de dólares en los próximos años. Ofrecemos estabilidad institucional, reglas claras y un firme compromiso ambiental y social”.

Con una demanda global en aumento, el gobernador remarcó que la provincia se encuentra preparada para protagonizar el nuevo mapa minero internacional: “La minería es nuestro presente y, sobre todo, nuestro futuro: si el futuro es verde, será con más cobre, y gran parte de ese cobre será sanjuanino”.

La cumbre también incluyó rondas de financiamiento y mesas de trabajo donde ejecutivos y especialistas debatieron sobre el estado de los proyectos estratégicos de litio y cobre en el país, la infraestructura necesaria para el desarrollo minero, los estándares ESG y las claves para atraer capital internacional.

Con su participación, Orrego volvió a posicionar a San Juan como una provincia minera de referencia, capaz de combinar oportunidades económicas con sostenibilidad, innovación y estabilidad institucional.