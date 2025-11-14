"
Orrego destacó la minería sanjuanina en la cumbre latinoamericana de minerales críticos

El gobernador participó del panel de mandatarios de la Mesa del Cobre en el 4th LATAM & Argentina Critical Minerals Summit.

El gobernador Marcelo Orrego fue uno de los protagonistas del 4th LATAM & Argentina Critical Minerals Summit, un encuentro regional que reunió en Mendoza a gobernadores, autoridades nacionales, inversores y especialistas para analizar el presente y futuro de los minerales críticos. La cumbre, que inició en Buenos Aires y culminó en la capital mendocina, consolidó un espacio de discusión estratégica sobre la minería que demanda el mundo en el contexto de la transición energética.

En este marco, Orrego formó parte del panel de mandatarios que integran la Mesa del Cobre, junto a Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Raúl Jalil (Catamarca). El diálogo estuvo moderado por Saul Feilbogen, socio de VMF, y giró en torno a los desafíos compartidos, el posicionamiento de la región y las oportunidades que plantean los proyectos de cobre y litio.

Durante su exposición, el mandatario sanjuanino subrayó la importancia de promover un desarrollo minero con previsibilidad y compromisos firmes: “San Juan impulsa una estrategia minera basada en seguridad jurídica, transparencia y modernización. Trabajamos para fortalecer la gestión de expectativas sociales, la infraestructura, la formación de talento y el desarrollo de proveedores para garantizar un crecimiento minero sostenible y con beneficios locales”.

Orrego enfatizó además la solidez del ecosistema minero sanjuanino: “San Juan es un destino minero confiable, con grandes empresas ya instaladas, tres minas en producción que representan más del 80% de nuestras exportaciones y la mayor inversión en exploración del país. Contamos con cuatro proyectos de cobre avanzados que podrían movilizar cerca de 30 mil millones de dólares en los próximos años. Ofrecemos estabilidad institucional, reglas claras y un firme compromiso ambiental y social”.

Con una demanda global en aumento, el gobernador remarcó que la provincia se encuentra preparada para protagonizar el nuevo mapa minero internacional: “La minería es nuestro presente y, sobre todo, nuestro futuro: si el futuro es verde, será con más cobre, y gran parte de ese cobre será sanjuanino”.

La cumbre también incluyó rondas de financiamiento y mesas de trabajo donde ejecutivos y especialistas debatieron sobre el estado de los proyectos estratégicos de litio y cobre en el país, la infraestructura necesaria para el desarrollo minero, los estándares ESG y las claves para atraer capital internacional.

Con su participación, Orrego volvió a posicionar a San Juan como una provincia minera de referencia, capaz de combinar oportunidades económicas con sostenibilidad, innovación y estabilidad institucional.

