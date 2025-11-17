El Grupo Fecovita, uno de los mayores productores de vinos del mundo y exportadores de mosto de la Argentina, mantuvieron un encuentro con autoridades provinciales y anunció una reconfiguración estratégica de Bodega Resero con el objetivo de aumentar hasta un 30% su volumen de molienda en San Juan respecto de la vendimia pasada. Este crecimiento permitirá consolidar su presencia en los mercados internacionales como Estados Unidos y ampliar participación en China y Japón, respondiendo a una demanda creciente de mosto concentrado de uva ante la escasa cosecha europea, según explicaron al Ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández.
El Grupo Fecovita aumentará un 30% su producción en San Juan
Fecovita reconfiguró la Bodega Resero para incrementar un 30% su volumen de molienda. Permitirá fortalecer exportaciones de mosto.