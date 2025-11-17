El Grupo Fecovita aumentará un 30% su producción en San Juan

Ubicada en Albardón, Bodega Resero fue adquirida por Fecovita en 2006 y cuenta con una capacidad de guarda de hasta 36 millones de litros, siendo una de las más grandes de la provincia. La ampliación de actividades en esta planta tendrá un impacto directo en la economía local, ya que permitirá sostener e incluso incrementar el trabajo de las familias sanjuaninas vinculadas a la actividad vitivinícola.

Por su parte, Raúl Estornell, principal accionista de MCA, destacó que “sumar Bodega Resero al plan operativo nos ayudará a descomprimir nuestras instalaciones para aumentar la concentración de mosto. Al migrar la molienda allí podremos incrementar la producción de mostos vírgenes, lo que resulta clave ante la tendencia actual del mercado”.

MCA, perteneciente a la familia Estornell, opera en Santa Lucía con una capacidad instalada de 4.000 toneladas mensuales de mosto concentrado y certificaciones internacionales de calidad. En cuanto a los destinos de exportación, Estornell destacó: “Nuestros productos cumplen estándares globales que nos permiten abastecer a clientes como Coca Cola, Pepsico y Tropicana”.

De cara a la próxima cosecha, Panella reafirmó el compromiso del Grupo: “Seguimos apostando a la vitivinicultura sanjuanina y estos cambios responden también al acompañamiento de los productores que confían en nosotros desde hace tantos años”.

Respecto a la histórica marca Resero, concluyó: “Hace dos meses la relanzamos en Buenos Aires y estamos haciendo grandes esfuerzos comerciales para competir en los segmentos de botella, botellón y tetra. Tenemos grandes expectativas por la excelente relación precio-calidad y la fortaleza de la marca”.