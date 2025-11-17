El 28 de noviembre vuelve el Gran Día de jornada solidaria

“Gracias al compromiso de la comunidad, podemos seguir acompañando a familias que atraviesan tratamientos médicos prolongados, ofreciendo contención y cuidado en nuestros programas”, señaló Julieta Cortijo, directora ejecutiva de Casa Ronald McDonald Argentina.

Desde hace 28 años, Fundación Cimientos trabaja para que más jóvenes terminen la escuela secundaria, continúen sus estudios y se formen para el mundo del trabajo. A través de tutorías personalizadas, becas y talleres, la organización acompaña a adolescentes en contextos vulnerables y fortalece sus habilidades socioemocionales, con la convicción de que es la herramienta más poderosa para construir futuro.

image

Por su parte, Casa Ronald McDonald Argentina brinda contención a niñas, niños y sus familias durante tratamientos médicos prolongados, ofreciendo alojamiento y apoyo integral mediante 11 programas activos en distintos puntos del país

Este año, el Gran Día renueva su convocatoria con un objetivo común: generar impacto real y sostenible. Lo recaudado se invertirá en programas que fortalecen la educación, la inserción laboral y el bienestar familiar.

La jornada se vivirá simultáneamente en todos los locales McDonald’s de la Argentina, donde voluntarios, jóvenes becados, referentes sociales y organizaciones aliadas se reunirán para celebrar el valor de ayudar y de seguir construyendo futuro juntos.