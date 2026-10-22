"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > maratón

Una caminata y una maratón buscarán concientizar sobre el cáncer de mama

La actividad será este sábado 24 de octubre en Capital, con una caminata, una maratón y una categoría infantil. La convocatoria busca promover la prevención y la detección temprana de la enfermedad.

San Juan se prepara para una nueva jornada de concientización sobre el cáncer de mama. Este sábado 24 de octubre se realizará la maratón y caminata “Juntas contra el cáncer de mama”, una iniciativa impulsada por el Gobierno provincial, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y la Fundación Sanatorio Argentino.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la presentación de la propuesta, que tendrá como punto de encuentro el Museo de la Historia Urbana, ubicado en 25 de Mayo Oeste 1128, Capital. La participación será libre y gratuita, con actividades para personas de todas las edades.

“Más que correr o caminar, este evento nos permite encontrarnos en sentimientos comunes como el amor, la esperanza y, fundamentalmente, la lucha por la vida”, sostuvo Orrego durante el lanzamiento. También destacó la importancia de la prevención, la contención y el trabajo conjunto entre el sector público y privado para fortalecer el acceso a la salud.

Te puede interesar...

La jornada comenzará a las 8 con la acreditación y entrega de kits. La categoría Kids se concentrará a las 9 y largará a las 9.15, mientras que la maratón y caminata general comenzará a las 10. El cierre está previsto para el mediodía.

Aunque la inscripción no tiene costo ni cupo máximo, la organización informó que entregará remeras oficiales a los primeros 4.000 inscriptos de la categoría general y a los primeros 500 niños anotados en Kids.

Quienes participen podrán retirar las remeras en el tráiler de la Fundación Sanatorio Argentino, ubicado en San Luis 432 Oeste, Capital, desde el martes 20 hasta el viernes 23 de octubre, de 8.30 a 12.30. Para los menores, el retiro del dorsal deberá realizarlo un adulto responsable.

La convocatoria busca aprovechar el deporte y la participación comunitaria para reforzar un mensaje central: los controles médicos y la detección temprana son fundamentales para mejorar las posibilidades de tratamiento del cáncer de mama.

Temas

Te puede interesar