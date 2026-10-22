San Juan se prepara para una nueva jornada de concientización sobre el cáncer de mama. Este sábado 24 de octubre se realizará la maratón y caminata “Juntas contra el cáncer de mama”, una iniciativa impulsada por el Gobierno provincial, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y la Fundación Sanatorio Argentino.
Una caminata y una maratón buscarán concientizar sobre el cáncer de mama
La actividad será este sábado 24 de octubre en Capital, con una caminata, una maratón y una categoría infantil. La convocatoria busca promover la prevención y la detección temprana de la enfermedad.