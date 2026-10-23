Estudiantes eliminó a Flamengo y un sanjuanino dirá presente en la final

Ahora, Estudiantes jugará la final frente a Palmeiras y buscará quedarse con el máximo título continental.

Para San Juan, la campaña tiene un atractivo adicional por la presencia de un futbolista que comenzó su recorrido en las canchas de la provincia y llegó a la estructura profesional de uno de los clubes históricos del fútbol argentino.

En el Maracaná, Estudiantes tuvo que resistir ante un Flamengo que buscó imponer condiciones en su casa.

Bajo la lluvia, el equipo argentino encontró espacios y generó algunas de las oportunidades más claras durante el primer tiempo, pero no pudo convertir.

El encuentro cambió después del descanso, cuando Estudiantes quedó con diez jugadores por la expulsión de Rodríguez, tras recibir la segunda amarilla.

Flamengo intentó aprovechar la superioridad numérica, aunque se encontró con una defensa firme y con un Fernando Muslera decisivo cada vez que tuvo que intervenir.

El arquero uruguayo terminó siendo la gran figura de la noche. En la tanda de penales, Estudiantes convirtió por medio de José Sosa, Mancuso y Tiago Palacios, mientras que Edwuin Cetré falló su ejecución.

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Del otro lado, Muslera atajó los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique. Esos tres fallos le permitieron al Pincha imponerse 3-2 y desatar el festejo en el estadio brasileño.

La clasificación tuvo el sello de las grandes noches coperas, resistencia, sufrimiento y una definición en la que el arquero terminó inclinando la balanza.

Pérez nació en Chimbas y sus primeros pasos fueron en el Club Andino Mercenario y luego continuó su formación en el Club Atlético Trinidad, donde empezó a destacarse desde muy joven.

Su crecimiento fue rápido. Con apenas 16 años ya integraba un equipo que competía en la Primera División de la Liga Sanjuanina. Sus actuaciones le abrieron la posibilidad de dar un salto importante y sumarse a las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata.

En el club platense siguió con su desarrollo, avanzó dentro de la estructura formativa y llegó al plantel profesional. Ese recorrido, desde el fútbol local hasta una institución con una extensa historia internacional, es el que conecta su historia personal con la actualidad del Pincha.

La presencia de futbolistas nacidos en San Juan en las instancias decisivas de la Libertadores tiene un antecedente importante en Emmanuel Más, quien disputó el torneo con San Lorenzo y se consagró campeón en 2014.

Ahora, la clasificación de Estudiantes vuelve a poner a un futbolista surgido en la provincia en el centro de una historia continental.

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Estudiantes ya dejó en el camino a Flamengo y tendrá a Palmeiras como último rival en la búsqueda del título.