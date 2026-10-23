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Faltante de computadoras en la Policía: podrían declarar los efectivos investigados

La compra se realizó en 2023 con fondos nacionales por $90 millones, pero los equipos no habrían llegado a los destinos asignados. Hay tres policías bajo investigación y con sumarios administrativos.

El subsecretario de Control de Gestión de la Policía de San Juan, Damián Villavicencio, brindó detalles sobre la investigación por presuntas irregularidades en la compra de equipamiento informático para la fuerza. El caso se originó en una adquisición realizada en 2023 que contemplaba 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets, financiadas con fondos nacionales por un monto de $90 millones.

En declaraciones a Radio Sarmiento, Villavicencio explicó que, cuando asumió la nueva gestión de Gobierno, detectaron que las máquinas no habían llegado a los destinos que tenían asignados. A partir de esa situación, se inició una investigación para determinar qué había ocurrido con los equipos adquiridos.

Según detalló el funcionario, las averiguaciones permitieron establecer el paradero de las máquinas, aunque se detectó una diferencia importante: los equipos encontrados no eran los que se habían comprado originalmente, ya que no cumplían con las características técnicas establecidas en la contratación.

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Por este caso, hay tres efectivos policiales investigados y sometidos a sumarios administrativos: Valverde, González y el comisario retirado Santoni.

El subsecretario explicó que, si se comprueban las responsabilidades correspondientes, las sanciones administrativas pueden ir desde suspensiones hasta la cesantía o la exoneración de la fuerza.

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