Faltante de computadoras en la Policía: podrían declarar los efectivos investigados

En declaraciones a Radio Sarmiento, Villavicencio explicó que, cuando asumió la nueva gestión de Gobierno, detectaron que las máquinas no habían llegado a los destinos que tenían asignados. A partir de esa situación, se inició una investigación para determinar qué había ocurrido con los equipos adquiridos.

Según detalló el funcionario, las averiguaciones permitieron establecer el paradero de las máquinas, aunque se detectó una diferencia importante: los equipos encontrados no eran los que se habían comprado originalmente, ya que no cumplían con las características técnicas establecidas en la contratación.