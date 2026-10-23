El subsecretario de Control de Gestión de la Policía de San Juan, Damián Villavicencio, brindó detalles sobre la investigación por presuntas irregularidades en la compra de equipamiento informático para la fuerza. El caso se originó en una adquisición realizada en 2023 que contemplaba 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets, financiadas con fondos nacionales por un monto de $90 millones.
Faltante de computadoras en la Policía: podrían declarar los efectivos investigados
La compra se realizó en 2023 con fondos nacionales por $90 millones, pero los equipos no habrían llegado a los destinos asignados. Hay tres policías bajo investigación y con sumarios administrativos.