Adiós a Eduardo Peñafort, filósofo que dedicó su vida a la enseñanza y la cultura

Su vínculo con la UNSJ se extendió durante más de cuatro décadas. Fue docente e investigador de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, director del Instituto de Filosofía y secretario Académico de esa unidad. También estuvo al frente de proyectos de investigación y formación de nuevos investigadores.

Entre las materias que dictó estuvieron Estética, Hermenéutica, Crítica de Arte e Historia de las Ideas, áreas desde las que construyó buena parte de su reconocimiento en el ámbito académico y cultural.

Su trayectoria fue reconocida por distintas instituciones. En 2022, la UNSJ le otorgó el título de Doctor Honoris Causa, mientras que ese mismo año la Cámara de Diputados de San Juan lo declaró Ciudadano Ilustre de la provincia por sus aportes a las Humanidades y las Artes.

Dos años después llegó otro homenaje dentro de la propia Universidad. En 2024, el Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes pasó a llevar su nombre.

El proyecto que acercó la universidad a los adultos mayores

Uno de los legados más importantes de Peñafort fue su participación en “Por un Nuevo Proyecto de Vida”, una iniciativa de educación universitaria destinada a personas mayores de 50 años.

El proyecto comenzó a gestarse en 1996, junto con la docente Bertha Varas de Klement. La propuesta inicialmente estaba pensada para unos 200 o 300 participantes, pero la primera convocatoria, en 1997, reunió a alrededor de 500 personas.

Con el paso de los años, el programa se convirtió en un espacio de formación y encuentro para miles de adultos mayores, sin exigir estudios previos para participar de sus propuestas educativas. En 2026, a 30 años del inicio de aquella experiencia, Peñafort continuaba vinculado al programa como coordinador y referente.

Su actividad no quedó limitada a la universidad. Peñafort también desarrolló una extensa trayectoria como crítico de arte, especialmente en el ámbito de las artes plásticas, además de escribir sobre filosofía y cine.

Además, tuvo participación en la gestión pública como subsecretario de Cultura de la Provincia y fue parte de la organización del Segundo Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía, realizado en San Juan en 2007.

Cuándo será el velatorio

Los restos de Eduardo Peñafort serán velados desde las 18 de este viernes en Cochería San José.

El sepelio se realizará este sábado 29 de agosto a las 15.30 en el Cementerio El Mirador.

Su partida deja una huella especialmente marcada en la UNSJ y en la cultura sanjuanina, donde durante más de cuatro décadas ejerció la docencia, impulsó proyectos educativos, investigó, escribió y acompañó a distintas generaciones en el vínculo con la filosofía y el arte.