Vialidad Nacional San Juan informó que todas las rutas nacionales de la provincia se encuentran transitables con precaución, mientras personal y equipos de la institución continúan desplegados en distintos puntos de la red vial realizando tareas de mantenimiento e inspección.
Así se encuentra el estado de las rutas nacionales en San Juan
Desde el organismo recomendaron circular con especial atención durante las primeras horas de la jornada, debido a la posibilidad de calzada congelada y bancos de niebla aislados.