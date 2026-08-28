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Así se encuentra el estado de las rutas nacionales en San Juan

Desde el organismo recomendaron circular con especial atención durante las primeras horas de la jornada, debido a la posibilidad de calzada congelada y bancos de niebla aislados.

Vialidad Nacional San Juan informó que todas las rutas nacionales de la provincia se encuentran transitables con precaución, mientras personal y equipos de la institución continúan desplegados en distintos puntos de la red vial realizando tareas de mantenimiento e inspección.

Desde el organismo recomendaron circular con especial atención durante las primeras horas de la jornada, debido a la posibilidad de calzada congelada y bancos de niebla aislados, principalmente en sectores cordilleranos y zonas de mayor altura. Estas condiciones tenderán a disiparse con el transcurso de la jornada.

Entre los principales tramos que requieren precaución se encuentran:

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  • Ruta Nacional 149: tramo Calingasta, con posibilidad de calzada congelada y bancos de niebla durante la madrugada y la mañana.
  • Ruta Nacional 149: tramo Iglesia, con similares condiciones.
  • Ruta Nacional 40 Norte: tramo San Juan–Jáchal, con posibilidad de calzada congelada y bancos de niebla aislados.
  • Ruta Nacional 40: tramo Huaco–límite con La Rioja, con precaución.
  • Ruta Nacional 150: tramo Jáchal–Rodeo, con posibilidad de calzada congelada y niebla.
  • Ruta Nacional 150: tramo Jáchal–Ischigualasto, con precaución por las condiciones climáticas.
  • Ruta Nacional 141: conexión San Juan–La Rioja, con precaución ante posibles bancos de niebla.
  • Ruta Nacional 40 Sur: conexión San Juan–Mendoza, transitable con precaución.
  • Ruta Nacional 20: conexión San Juan–San Luis, transitable con precaución.
  • Ruta Nacional 153: tramo Pedernal–Los Berros, con precaución.
  • RN A014 – Avenida de Circunvalación: se recomienda circular con precaución.

Vialidad Nacional recordó a los conductores la importancia de reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y extremar las medidas de seguridad ante la presencia de niebla o posibles sectores con hielo sobre la calzada.

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