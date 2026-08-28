Así se encuentra el estado de las rutas nacionales en San Juan

Desde el organismo recomendaron circular con especial atención durante las primeras horas de la jornada, debido a la posibilidad de calzada congelada y bancos de niebla aislados, principalmente en sectores cordilleranos y zonas de mayor altura. Estas condiciones tenderán a disiparse con el transcurso de la jornada.

Entre los principales tramos que requieren precaución se encuentran: