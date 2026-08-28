La gran fiesta del automovilismo llega a San Juan y ya se pueden comprar las entradas

Aquel campeonato fue extraordinario para el sanjuanino: consiguió 13 victorias, siete de ellas consecutivas, y quedó en la historia de la categoría. “Será una emoción muy grande volver a estar en mi provincia y en mi autódromo junto a los sanjuaninos”, expresó Martín sobre su regreso.

Una fecha con varios atractivos

La jornada será la 40ª carrera del TC2000 en El Zonda y también contará con la presencia del Top Race y la Fiat Competizione.

Además, los fanáticos tendrán otro representante local para seguir: Fabián Flaqué volverá a competir en el Top Race ante su gente. En abril, cuando la categoría visitó San Juan, el sanjuanino terminó segundo.

El antecedente más reciente del TC2000 en El Zonda dejó una postal multitudinaria: más de 40.000 personas acompañaron la competencia disputada el 12 de abril. Matías Rossi fue el ganador con un Toyota Corolla Cross GR-S.

Entradas ya a la venta

La organización ya habilitó la venta de entradas para el fin de semana del 26 y 27 de septiembre. La fecha promete combinar competencia, historia y presencia sanjuanina, con el regreso de uno de los pilotos más importantes que tuvo la provincia. Comprar las entradas en este Link.