Orrego presentó el balance del viaje para ampliar alternativas de financiamiento

En conferencia de prensa, el gobernador Orrego dijo: “Presentamos el Bono San Juan para financiar infraestructura y proyectos estratégicos, respaldados por la estabilidad fiscal y la mejora del contexto macroeconómico. San Juan apuesta a una matriz diversificada, con minería, energías renovables, agroindustria, turismo y economía del conocimiento, para atraer inversiones y generar empleo”.

Por su lado, Gutiérrez aseguró que “la gira por los mercados financieros internacionales tuvo como objetivo presentar a San Juan ante inversores institucionales y posicionarla como uno de los créditos subnacionales más sólidos del país. La provincia mostró una combinación de fortaleza fiscal, bajo nivel de endeudamiento y un gran potencial de crecimiento impulsado por la minería y la diversificación productiva. La futura emisión del bono estará destinada a financiar obras estratégicas que aumenten la competitividad y la productividad de San Juan, con una estructura diseñada para acompañar la generación de recursos de la provincia. La recepción de los fondos de inversión fue muy positiva y esperamos avanzar con la colocación cuando las condiciones del mercado sean favorables".

Durante las reuniones, el gobernador y su equipo expusieron los principales indicadores que distinguen a San Juan en el contexto nacional, entre ellos el equilibrio fiscal sostenido, uno de los menores niveles de endeudamiento del país, la previsibilidad institucional y una matriz productiva diversificada. También destacaron el liderazgo provincial en generación de energía solar, el potencial del desarrollo agroindustrial y el papel estratégico que ocupará San Juan en la producción de cobre a nivel mundial.

Los encuentros permitieron mantener un intercambio técnico con administradores de fondos y especialistas en mercados emergentes, quienes manifestaron interés en el desempeño económico de la provincia y en mantener un vínculo permanente con las autoridades sanjuaninas para analizar futuras oportunidades de inversión.

Entidades financieras con las que se reunió la comitiva provincial

Como parte del Non-Deal Roadshow, la delegación sanjuanina mantuvo reuniones con gestores de inversión y administradores de activos de alcance global en tres centros financieros internacionales.

En Londres, la agenda incluyó encuentros con RBC Investments, Abrdn PLC, Man Group PLC, AXA Investment Management y Promeritum Investment Management LLP.

En Boston, las reuniones se realizaron con Massachusetts Financial Services (MFS), Morgan Stanley Investment Management (Eaton Vance) y Bracebridge Capital.

Finalmente, en Nueva York, la comitiva fue recibida por Lord Abbett, Marathon Asset Management, J.P. Morgan Investment Management, Mesarete Capital, Barings y Schroder Investment Management.

Estas instituciones administran fondos de inversión y carteras de activos de alcance internacional, con amplia experiencia en el análisis de economías emergentes y en el financiamiento de proyectos de infraestructura, constituyéndose en actores relevantes para evaluar futuras alternativas de financiamiento para la provincia.