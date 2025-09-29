Orrego destacó el éxito del stand de San Juan en la FIT: "Fue el que más fila tenía"

La propuesta sanjuanina cautivó a miles de visitantes con una cápsula inmersiva que combina imágenes audiovisuales, efectos de viento y sonido envolvente para recrear un viaje sensorial por los paisajes icónicos de la provincia. Durante cinco minutos, el público puede recorrer Ischigualasto, la Pampa del Leoncito, los observatorios astronómicos, diques y la Ruta del Vino, bajo el concepto de San Juan, Capital Nacional del Turismo Astronómico. La iniciativa contó con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones.

Además de la experiencia tecnológica, el stand ofreció degustaciones de productos regionales y espectáculos de artistas locales, lo que generó largas filas de visitantes que querían conocer la propuesta.