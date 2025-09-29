El gobernador Marcelo Orrego en conferencia de prensa habló sobre la visita que realizó el pasado sábado en el stand de San Juan en la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrolla en La Rural, Buenos Aires. Allí destacó la gran convocatoria lograda por la provincia y señaló: “Con humildad lo digo: fue el stand que más fila tenía. Hemos sido uno de los más visitados en la Feria y en 2026 habrá que aportar aún más”.
Orrego destacó el éxito del stand de San Juan en la FIT: "Fue el que más fila tenía"
El gobernador recorrió la propuesta sanjuanina en la Feria Internacional de Turismo, donde la cápsula inmersiva sorprendió al público con un viaje por los cielos más limpios del mundo. También habló de la Fiesta del Sol, el Forum de Ideas y la importancia del RIGI para la provincia.