Orrego destacó el éxito del stand de San Juan en la FIT: "Fue el que más fila tenía"

El gobernador recorrió la propuesta sanjuanina en la Feria Internacional de Turismo, donde la cápsula inmersiva sorprendió al público con un viaje por los cielos más limpios del mundo. También habló de la Fiesta del Sol, el Forum de Ideas y la importancia del RIGI para la provincia.

El gobernador Marcelo Orrego en conferencia de prensa habló sobre la visita que realizó el pasado sábado en el stand de San Juan en la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrolla en La Rural, Buenos Aires. Allí destacó la gran convocatoria lograda por la provincia y señaló: “Con humildad lo digo: fue el stand que más fila tenía. Hemos sido uno de los más visitados en la Feria y en 2026 habrá que aportar aún más”.

La propuesta sanjuanina cautivó a miles de visitantes con una cápsula inmersiva que combina imágenes audiovisuales, efectos de viento y sonido envolvente para recrear un viaje sensorial por los paisajes icónicos de la provincia. Durante cinco minutos, el público puede recorrer Ischigualasto, la Pampa del Leoncito, los observatorios astronómicos, diques y la Ruta del Vino, bajo el concepto de San Juan, Capital Nacional del Turismo Astronómico. La iniciativa contó con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones.

Además de la experiencia tecnológica, el stand ofreció degustaciones de productos regionales y espectáculos de artistas locales, lo que generó largas filas de visitantes que querían conocer la propuesta.

En conferencia de prensa, Orrego también se refirió a otros temas de relevancia para la provincia. Sobre la Fiesta Nacional del Sol, afirmó que “es una forma de latir desde la cultura y la innovación”. Asimismo, destacó el Forum de Ideas, que contará con la presencia de embajadores de distintos países, como un espacio clave para mostrar productos como la uva, el pistacho y el membrillo.

Respecto al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el mandatario resaltó que el 40% de los proyectos presentados en el país corresponden a San Juan, lo que consideró “muy importante y significativo para la provincia”.

