Santa Lucía sumó 10 nuevos vehículos para fortalecer la seguridad

“La adquisición de estas nuevas movilidades nace de las charlas con los vecinos. Entendemos que debemos escuchar y por eso hacemos esta inversión tan importante para nuestro municipio. Estos móviles son cero kilómetro, como los vecinos se lo merecen, y estarán en las calles para prevenir y estar cerca de ellos en todo momento”.

Por su parte, el gobernador Marcelo Orrego resaltó la gestión y el compromiso del municipio:

“Quiero destacar la cercanía del intendente con los vecinos, y por eso hoy puedo decir que los santaluceños forman una gran familia. Esta adquisición por parte del municipio es una forma más de seguir cuidando a los vecinos”.

Con esta renovación, Santa Lucía refuerza su compromiso de seguir trabajando junto al vecino, asegurando un servicio ágil, seguro y eficiente, y transformando los recursos municipales en beneficios concretos para toda la comunidad.