"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Santa Lucía

Santa Lucía sumó 10 nuevos vehículos para fortalecer la seguridad

Santa Lucía adquirió y puso en funcionamiento 10 nuevos vehículos para optimizar la asistencia en el territorio y reforzar la prevención.

En un acto encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, junto a la ministra de Gobierno Laura Palma, el ministro de Familia y Desarrollo Humano Carlos Platero, el secretario de Seguridad Enrique Delgado y funcionarios provinciales y municipales, se presentó la adquisición y puesta en funcionamiento de 10 nuevos vehículos que pasarán a formar parte de la flota de móviles comunales.

La renovación, financiada íntegramente con fondos municipales representa una inversión superior a 500 millones de pesos y tiene como objetivo modernizar los servicios comunales, optimizar la asistencia en el territorio y reforzar la prevención y el acompañamiento a los vecinos. Las nuevas unidades son Toyota Corolla Cross Automáticas, versión XLI, 0 km, y comenzarán a recorrer las calles del departamento cubriendo turnos durante las 24 horas del día.

El intendente Juan José Orrego destacó que esta decisión responde directamente a las demandas de los santaluceños:

Te puede interesar...

“La adquisición de estas nuevas movilidades nace de las charlas con los vecinos. Entendemos que debemos escuchar y por eso hacemos esta inversión tan importante para nuestro municipio. Estos móviles son cero kilómetro, como los vecinos se lo merecen, y estarán en las calles para prevenir y estar cerca de ellos en todo momento”.

Por su parte, el gobernador Marcelo Orrego resaltó la gestión y el compromiso del municipio:

“Quiero destacar la cercanía del intendente con los vecinos, y por eso hoy puedo decir que los santaluceños forman una gran familia. Esta adquisición por parte del municipio es una forma más de seguir cuidando a los vecinos”.

Con esta renovación, Santa Lucía refuerza su compromiso de seguir trabajando junto al vecino, asegurando un servicio ágil, seguro y eficiente, y transformando los recursos municipales en beneficios concretos para toda la comunidad.

image

Temas

Te puede interesar