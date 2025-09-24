En un acto encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, junto a la ministra de Gobierno Laura Palma, el ministro de Familia y Desarrollo Humano Carlos Platero, el secretario de Seguridad Enrique Delgado y funcionarios provinciales y municipales, se presentó la adquisición y puesta en funcionamiento de 10 nuevos vehículos que pasarán a formar parte de la flota de móviles comunales.
Santa Lucía sumó 10 nuevos vehículos para fortalecer la seguridad
Santa Lucía adquirió y puso en funcionamiento 10 nuevos vehículos para optimizar la asistencia en el territorio y reforzar la prevención.