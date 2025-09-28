La innovadora experiencia sensorial de San Juan en la FIT

«Estamos muy conformes con esta experiencia, donde desarrollamos distintos matices para mostrar nuestras provincias. En San Juan presentamos una cápsula inmersiva que permite recorrer paisajes, recursos naturales y prestaciones que tenemos para el mundo. Además de ser líderes en aceite de oliva, pistachos y tomate industrializado, y segundos en producción de vinos, contamos con más de 300 días de sol y diques para disfrutar en verano. Queremos invitar a todos a visitar nuestra provincia y a participar de la Fiesta Nacional del Sol, que se realizará el 20, 21 y 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario y el velódromo», destacó el gobernador Orrego en su recorrido por el stand, donde dialogó con prestadores turísticos, productores locales y referentes culturales.

El stand sanjuanino también ofrece espectáculos artísticos, shows en vivo y la posibilidad de conocer la propuesta de municipios, agencias y observatorios que trabajan para consolidar la provincia como un destino turístico de nivel internacional.

Días y horarios para visitar la FIT

El stand de San Juan es el Nº 1340 y está ubicado en el Pabellón Azul, esquina de Avenida J y Calle 11.

Sábado 27 y domingo 28 de septiembre: abierto de 14 a 21 h para público general y profesionales.

Lunes 29 y martes 30 de septiembre: exclusivo para profesionales del sector turístico, de 10 a 19 h.

Con el lema “San Juan: cielo, tierra y energía”, la provincia reafirma su identidad y apuesta a posicionarse como uno de los destinos más atractivos de Argentina y Latinoamérica.