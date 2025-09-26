"
Orrego: "Celebro el anuncio de aprobación del RIGI para Los Azules"

El gobernador Marcelo Orrego destacó en sus redes la aprobación del RIGI para el proyecto Los Azules, que generará más de 3.500 empleos directos e indirectos.

En su cuenta de "X", el primer mandatario provincial publicó:

"Celebro el anuncio de aprobación del RIGI para Los Azules. Estos instrumentos dan previsibilidad y funcionan como la base para que más empresas decidan invertir, generando oportunidades de empleo directo e indirecto en el interior del país.

El orgullo es que esto pueda suceder en San Juan, donde sabemos transformar inversión en desarrollo y crecimiento real para nuestras comunidades.

Hace 20 meses, San Juan, comenzó con la segunda gran etapa de la minería: más progreso, más futuro y más esperanza para nuestra provincia".

La inversión estimada de Los Azules asciende a US$2.700 millones, con la proyección de generar más de 3.500 empleos directos e indirectos y exportaciones por alrededor de US$1.100 millones anuales.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales, quien remarcó que Los Azules “es el octavo proyecto aprobado en el marco del RIGI por inversiones totales de US$15.700 millones”.

