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Orrego advirtió por la Ruta 40 sur: "Se va a destrabar"

El gobernador puso el foco en la paralización de la Ruta 40 Sur y aseguró que gestiona ante Nación para reactivar la obra, frenada por falta de pagos.

La paralización de la Ruta 40 Sur volvió al centro de la escena y el gobernador Marcelo Orrego aseguró que gestiona para destrabar una obra clave que lleva meses frenada por falta de pagos nacionales.

El mandatario confirmó que el tramo entre Cochagual y Tres Esquinas, fundamental para la conexión con Mendoza, tiene apenas un 8% de avance y permanece detenido desde principios de marzo. La UTE encargada de los trabajos suspendió las tareas y despidió a 95 operarios ante la falta de certificaciones abonadas por Nación.

“La Ruta 40 es de competencia nacional. No se han pagado certificados por parte de Vialidad Nacional, pero se va a destrabar en poco tiempo”, sostuvo Orrego, quien remarcó que ya realizó gestiones para reactivar el proyecto.

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La obra, que contempla la transformación de 27 kilómetros en autopista, cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, el esquema depende de los desembolsos del Gobierno nacional, que actúa como garante y no cumplió con los envíos desde septiembre.

Frente a este escenario, el gobernador advirtió que no se limitará a esperar una solución administrativa. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, afirmó, al tiempo que adelantó nuevas gestiones para avanzar en alternativas de financiamiento y en los otros tramos pendientes.

En ese sentido, explicó que aún restan dos sectores clave: el que va de Cochagual a Calle 8, en Pocito, y el que une Tres Esquinas con el límite interprovincial. Ambos forman parte de un esquema integral que busca mejorar la conectividad y la seguridad vial.

Orrego también subrayó el impacto que tiene la paralización en el empleo. “Detrás de cada obra hay trabajo, hay familias”, señaló, al insistir en que la reactivación no solo responde a una necesidad de infraestructura, sino también económica.

Si bien aseguró tener el compromiso de que la obra se retomará, dejó en claro que continuará las gestiones ante Nación para que se regularicen los pagos y las máquinas vuelvan a la traza.

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