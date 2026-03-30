Acto inédito: la Plana Mayor de la Policia recibió sables de mando
Por primera vez, el Gobierno entregó sables de mando a la Plana Mayor de la Policía. El acto fue encabezado por Orrego y marca un hito institucional en la fuerza.
En un hecho inédito para la estructura policial local, el Gobierno provincial formalizó la entrega de sables de mando a la Plana Mayor de la Policía, en un acto encabezado por el gobernador Marcelo Orrego en Casa de Gobierno.
La ceremonia se desarrolló en la Sala de Situación “Dr. Rogelio Cerdera” y reunió a las principales autoridades del sistema institucional y de seguridad, entre ellas el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur; el secretario de Seguridad, Enrique Delgado; y el jefe de Policía, Néstor Álvarez.
La medida introduce, por primera vez en la historia de la fuerza, una distinción formal para quienes integran la conducción superior. El sable de mando, tradicional símbolo de autoridad y jerarquía, queda así incorporado como reconocimiento al rol estratégico de la Plana Mayor en la conducción de la seguridad pública.
Más allá del carácter protocolar, la decisión se inscribe en una línea de fortalecimiento institucional. El Gobierno busca consolidar la estructura de mando, reforzar la profesionalización y poner en valor la responsabilidad de quienes toman decisiones operativas y estratégicas dentro de la Policía.
Durante el acto, Orrego remarcó el peso simbólico del momento y lo vinculó con la historia de la institución. “Somos parte de una historia que construimos entre todos y que hoy, tras más de 150 años, se formaliza por primera vez en un acto solemne”, expresó.
El mandatario también puso el foco en la responsabilidad de la conducción policial: “En ustedes reside la tarea de cuidar a toda la comunidad, sus bienes y la vida de cada sanjuanino”, sostuvo, al tiempo que ratificó el acompañamiento del Ejecutivo en la gestión de la seguridad.
La entrega de los sables no solo reconoce trayectorias, sino que instala una señal política e institucional: la delegación directa del mando en la cúpula policial, bajo la órbita del Poder Ejecutivo, en un contexto donde la seguridad se mantiene como uno de los ejes centrales de gestión.
Los destinatarios fueron integrantes de la Plana Mayor, incluyendo subjefatura, direcciones D1 a D9 y unidades vinculadas al Poder Judicial y coordinación departamental, quienes asumieron formalmente el compromiso de conducción bajo los principios de disciplina, liderazgo y servicio.