Acto inédito: la Plana Mayor de la Policia recibió sables de mando

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Más allá del carácter protocolar, la decisión se inscribe en una línea de fortalecimiento institucional. El Gobierno busca consolidar la estructura de mando, reforzar la profesionalización y poner en valor la responsabilidad de quienes toman decisiones operativas y estratégicas dentro de la Policía.

Durante el acto, Orrego remarcó el peso simbólico del momento y lo vinculó con la historia de la institución. “Somos parte de una historia que construimos entre todos y que hoy, tras más de 150 años, se formaliza por primera vez en un acto solemne”, expresó.

El mandatario también puso el foco en la responsabilidad de la conducción policial: “En ustedes reside la tarea de cuidar a toda la comunidad, sus bienes y la vida de cada sanjuanino”, sostuvo, al tiempo que ratificó el acompañamiento del Ejecutivo en la gestión de la seguridad.

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La entrega de los sables no solo reconoce trayectorias, sino que instala una señal política e institucional: la delegación directa del mando en la cúpula policial, bajo la órbita del Poder Ejecutivo, en un contexto donde la seguridad se mantiene como uno de los ejes centrales de gestión.

Los destinatarios fueron integrantes de la Plana Mayor, incluyendo subjefatura, direcciones D1 a D9 y unidades vinculadas al Poder Judicial y coordinación departamental, quienes asumieron formalmente el compromiso de conducción bajo los principios de disciplina, liderazgo y servicio.