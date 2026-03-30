Una modelo se acercó a Icardi y desató un ataque de celos de la China
Mauro Icardi y la China Suárez protagonizaron un escándalo en un boliche de Buenos Aires. Según una testigo, hubo gritos, celos y una pelea que casi termina mal.
Luego del frustrado viaje a Turquía, Eugenia China Suárez y Mauro Icardi volvieron a quedar en el centro de la escena tras una salida nocturna en Buenos Aires que habría terminado en un episodio de tensión.
La pareja asistió al boliche Caramelo, en la Costanera Norte, donde también mantuvieron un encuentro con un empresario del rubro cosmético. Según trascendió, la reunión estaría vinculada a un posible desarrollo de productos asociados a la actriz.
Sin embargo, el foco se trasladó rápidamente a lo ocurrido dentro del local. De acuerdo a versiones difundidas en redes sociales, una joven modelo se habría acercado a Icardi para pedirle una foto, lo que habría generado una reacción de incomodidad por parte de la actriz
Siempre según estos testimonios, la situación escaló a un momento de tensión con intercambio de gritos, lo que obligó a la intervención del personal de seguridad para evitar que el episodio pasara a mayores. Incluso, trascendió que la joven habría registrado la escena con su celular.
Hasta el momento, no hay confirmación oficial ni imágenes que respalden lo ocurrido, y ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas sobre el hecho.
En paralelo, el nombre de Wanda Nara volvió a aparecer en el contexto mediático, aunque sin intervención directa. La empresaria se mostró activa en redes sociales, enfocada en sus proyectos personales tras regresar al país.
Tras su estadía en Argentina, Icardi y la China Suárez retomaron su viaje a Turquía, donde el futbolista continúa su actividad profesional, mientras el episodio suma un nuevo capítulo a una relación que se mantiene bajo constante exposición pública.