Una modelo se acercó a Icardi y desató un ataque de celos de la China

image

Siempre según estos testimonios, la situación escaló a un momento de tensión con intercambio de gritos, lo que obligó a la intervención del personal de seguridad para evitar que el episodio pasara a mayores. Incluso, trascendió que la joven habría registrado la escena con su celular.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial ni imágenes que respalden lo ocurrido, y ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas sobre el hecho.

En paralelo, el nombre de Wanda Nara volvió a aparecer en el contexto mediático, aunque sin intervención directa. La empresaria se mostró activa en redes sociales, enfocada en sus proyectos personales tras regresar al país.

Tras su estadía en Argentina, Icardi y la China Suárez retomaron su viaje a Turquía, donde el futbolista continúa su actividad profesional, mientras el episodio suma un nuevo capítulo a una relación que se mantiene bajo constante exposición pública.