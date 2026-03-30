Detuvieron a un sospechoso por el caso de la nena embarazada

A partir de esa situación, la menor fue trasladada al Hospital Rawson, donde permanece internada con contención médica y psicológica. En ese mismo ámbito, y conforme a la legislación vigente, se le practicó una Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

La causa, que comenzó a investigarse el 20 de marzo, se maneja con fuerte hermetismo debido a la gravedad del hecho y a la condición de la víctima. En paralelo, los investigadores esperan poder tomarle declaración a la niña mediante Cámara Gesell, una instancia clave para avanzar en la imputación.

Sin embargo, por el momento, esa medida está supeditada a su evolución física y emocional. Desde la Justicia priorizan su estado de salud antes de cualquier instancia procesal.

El expediente busca determinar con precisión las circunstancias del abuso y la responsabilidad del detenido, mientras se analizan pruebas y se resguardan los derechos de la menor en todo el proceso.