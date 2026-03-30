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Detuvieron a un sospechoso por el caso de la nena embarazada

Un hombre del entorno familiar fue detenido en la causa por el embarazo de una nena de 12 años. La menor permanece internada y la Justicia avanza en la investigación.

La investigación por el embarazo de una nena de 12 años tuvo un avance clave en las últimas horas: un hombre del entorno familiar fue detenido como principal sospechoso del abuso que derivó en la gestación.

El caso se encuentra bajo la órbita de la UFI ANIVI y es llevado adelante por la fiscal Andrea Insegna, quien ordenó la aprehensión del acusado tras la denuncia radicada por la madre de la menor. Aunque trascendieron versiones que lo vinculan como padrastro, oficialmente solo se confirmó que pertenece al círculo cercano.

El hecho salió a la luz días atrás cuando la niña se descompensó en la escuela a la que asiste. En ese contexto, le contó lo ocurrido a docentes, quienes activaron el protocolo y dieron aviso a la Policía, lo que derivó en la intervención judicial.

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A partir de esa situación, la menor fue trasladada al Hospital Rawson, donde permanece internada con contención médica y psicológica. En ese mismo ámbito, y conforme a la legislación vigente, se le practicó una Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

La causa, que comenzó a investigarse el 20 de marzo, se maneja con fuerte hermetismo debido a la gravedad del hecho y a la condición de la víctima. En paralelo, los investigadores esperan poder tomarle declaración a la niña mediante Cámara Gesell, una instancia clave para avanzar en la imputación.

Sin embargo, por el momento, esa medida está supeditada a su evolución física y emocional. Desde la Justicia priorizan su estado de salud antes de cualquier instancia procesal.

El expediente busca determinar con precisión las circunstancias del abuso y la responsabilidad del detenido, mientras se analizan pruebas y se resguardan los derechos de la menor en todo el proceso.

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