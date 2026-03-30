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José Peluc: "Nadie dice que se rompan los glaciares ni que se den a las mineras"

El diputado nacional por La Libertad Avanza aseguró que el debate legislativo actual funciona como una "ley aclaratoria" sobre la potestad de los recursos naturales.

En medio de una creciente polémica por la posible reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, el diputado nacional sanjuanino José Peluc (LLA) salió a marcar postura. Según el legislador, el objetivo no es desproteger las reservas de agua, sino resolver una contradicción jurídica de años respecto a quién tiene la jurisdicción sobre estos recursos.

"La modificación que está teniendo la ley no pone en riesgo los glaciares", afirmó Peluc. "Lo que es, es una ley aclaratoria de quién tiene la potestad del territorio. La Constitución Nacional dice que el recurso natural es de las provincias", explicó, haciendo hincapié en que la intención es alinear la normativa vigente con la Carta Magna.

El glaciar, situado en el Parque Nacional Los Glaciares, se rompe desde 1917. El momento final llegará cuando el puente de hielo se desplome, en un espectáculo maravilloso.

El debate por la potestad provincial

Para el diputado libertario, la discusión se centra en una cuestión de federalismo y claridad legal. "Acá nadie dice que se rompan los glaciares ni que se entreguen a las mineras. La idea es cumplir con la Constitución: o votamos la ley o reformamos la Constitución, pero alguien tiene que tener la potestad", sentenció.

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Peluc reconoció la preocupación de diversos sectores ambientales, pero insistió en que el espíritu de la reforma es definir funciones: "Entiendo a los grupos; si se clasifica el glaciar, solo se da la potestad a la provincia, pero hay que aclarar quién tiene la función del recurso natural de cada lugar".

Estado actual del proyecto

El proceso legislativo aún tiene varias etapas por delante antes de llegar al recinto. Según detalló el legislador:

  • Comisiones: Restan reuniones informativas de ambas comisiones involucradas.

  • Dictamen: Tras las exposiciones, se evaluará si están los votos necesarios para emitir dictamen.

  • Sesión: "Estamos viendo cómo continúan las fechas, ahora se están leyendo las exposiciones", confirmó Peluc sobre los tiempos del Congreso.

El contexto de la Ley 26.639

La ley vigente, sancionada en septiembre de 2010, protege no solo a los cuerpos de hielo permanentes sino también al ambiente periglacial (suelos congelados que regulan recursos hídricos). El debate adquiere una relevancia renovada este 15 de febrero, Día Nacional de los Glaciares, en un escenario donde las reservas de agua dulce de la cordillera de los Andes son objeto de disputa entre la conservación ambiental y la presión de actividades productivas como la minería.

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