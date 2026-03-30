En medio de una creciente polémica por la posible reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, el diputado nacional sanjuanino José Peluc (LLA) salió a marcar postura. Según el legislador, el objetivo no es desproteger las reservas de agua, sino resolver una contradicción jurídica de años respecto a quién tiene la jurisdicción sobre estos recursos.
José Peluc: "Nadie dice que se rompan los glaciares ni que se den a las mineras"
El diputado nacional por La Libertad Avanza aseguró que el debate legislativo actual funciona como una "ley aclaratoria" sobre la potestad de los recursos naturales.