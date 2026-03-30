José Peluc: "Nadie dice que se rompan los glaciares ni que se den a las mineras"

"La modificación que está teniendo la ley no pone en riesgo los glaciares", afirmó Peluc. "Lo que es, es una ley aclaratoria de quién tiene la potestad del territorio. La Constitución Nacional dice que el recurso natural es de las provincias", explicó, haciendo hincapié en que la intención es alinear la normativa vigente con la Carta Magna.

El glaciar, situado en el Parque Nacional Los Glaciares, se rompe desde 1917. El momento final llegará cuando el puente de hielo se desplome, en un espectáculo maravilloso.

El debate por la potestad provincial

Para el diputado libertario, la discusión se centra en una cuestión de federalismo y claridad legal. "Acá nadie dice que se rompan los glaciares ni que se entreguen a las mineras. La idea es cumplir con la Constitución: o votamos la ley o reformamos la Constitución, pero alguien tiene que tener la potestad", sentenció.