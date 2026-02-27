La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Policía de San Juan, brinda recomendaciones a la ciudadanía en el marco de la celebración del “Último Primer Día” (UPD), que tendrá lugar en la antesala del inicio del ciclo lectivo. Este tradicional festejo, que se realiza la noche anterior al comienzo de clases y se extiende hasta la mañana del primer día lectivo, reúne a muchos jóvenes y, por eso, desde el área de seguridad se busca promover prácticas de cuidado que eviten situaciones de riesgo.
Recomendaciones para celebrar el UPD de forma segura
Seguridad dio recomendaciones para que los estudiantes tengan un momento festivo responsable y seguro antes de iniciar el último año de la secundaria.