Recomendaciones para celebrar el UPD de forma segura

Seguridad dio recomendaciones para que los estudiantes tengan un momento festivo responsable y seguro antes de iniciar el último año de la secundaria.

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Policía de San Juan, brinda recomendaciones a la ciudadanía en el marco de la celebración del “Último Primer Día” (UPD), que tendrá lugar en la antesala del inicio del ciclo lectivo. Este tradicional festejo, que se realiza la noche anterior al comienzo de clases y se extiende hasta la mañana del primer día lectivo, reúne a muchos jóvenes y, por eso, desde el área de seguridad se busca promover prácticas de cuidado que eviten situaciones de riesgo.

Recomendaciones de Seguridad

• Mantener una comunicación clara entre padres y estudiantes, con pautas sobre el comportamiento esperado durante la celebración.

• Fomentar la supervisión de los grupos de amigos y la presencia de adultos responsables en las reuniones.

• Acompañar en la organización del encuentro, procurando que los festejos se den en ámbitos seguros y conocidos.

• Transmitir valores de respeto, cuidado y responsabilidad para prevenir riesgos o episodios de violencia o accidentes.

• Evitar la utilización de pirotecnia durante los festejos, ya que representa un peligro para los participantes y quienes los rodean.

• Reflexionar junto a los estudiantes sobre la asociación entre consumo de alcohol y diversión, promoviendo decisiones responsables.

• Informarse sobre las normas y pautas de convivencia de cada institución educativa para evitar sanciones el día del inicio de clases.

• Ante cualquier emergencia durante el festejo, llamar al 911 de inmediato.

En este marco, desde la Dirección de Leyes Especiales, a través de la D5, se realizará un relevamiento preventivo para detectar posibles reuniones no autorizadas, mientras que el 911 estará disponible para recepcionar cualquier aviso vinculado a este tipo de situaciones. El objetivo es acompañar y prevenir, especialmente en lo referido al consumo de alcohol en menores y a la verificación de que los espacios donde se desarrollen los encuentros cuenten con las habilitaciones correspondientes, promoviendo así celebraciones seguras para toda la comunidad.

