Recomendaciones para celebrar el UPD de forma segura

• Acompañar en la organización del encuentro, procurando que los festejos se den en ámbitos seguros y conocidos.

• Transmitir valores de respeto, cuidado y responsabilidad para prevenir riesgos o episodios de violencia o accidentes.

• Evitar la utilización de pirotecnia durante los festejos, ya que representa un peligro para los participantes y quienes los rodean.

• Reflexionar junto a los estudiantes sobre la asociación entre consumo de alcohol y diversión, promoviendo decisiones responsables.

• Informarse sobre las normas y pautas de convivencia de cada institución educativa para evitar sanciones el día del inicio de clases.

• Ante cualquier emergencia durante el festejo, llamar al 911 de inmediato.

En este marco, desde la Dirección de Leyes Especiales, a través de la D5, se realizará un relevamiento preventivo para detectar posibles reuniones no autorizadas, mientras que el 911 estará disponible para recepcionar cualquier aviso vinculado a este tipo de situaciones. El objetivo es acompañar y prevenir, especialmente en lo referido al consumo de alcohol en menores y a la verificación de que los espacios donde se desarrollen los encuentros cuenten con las habilitaciones correspondientes, promoviendo así celebraciones seguras para toda la comunidad.