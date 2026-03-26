Obra de cercanía: renovaron una plaza clave en un barrio de Rivadavia
El municipio presentó la renovación integral de la Plaza Las Marías, con mejoras en iluminación, accesibilidad y espacios verdes para los vecinos.
El municipio de Rivadavia avanzó con la puesta en valor de la Plaza Las Marías, ubicada en el barrio Natania XV, en una intervención que apunta a mejorar el uso del espacio público y reforzar la seguridad en la zona.
La obra incluyó una renovación integral del lugar, con trabajos de infraestructura, equipamiento urbano y mejoras en iluminación. El proyecto se enmarca en una política de intervención barrial, orientada a generar espacios más accesibles y funcionales para la comunidad.
En cuanto a la infraestructura, se construyeron nuevos tramos de veredas y cordones internos y externos, junto con la incorporación de rampas que permiten garantizar la accesibilidad para personas con movilidad reducida.
El espacio también fue equipado con nuevos bancos, cestos de residuos y aparatos de salud, con el objetivo de promover actividades recreativas y deportivas al aire libre.
En el sector central se instaló una pérgola metálica acompañada de forestación, que incluye distintas especies arbóreas y plantas ornamentales. Parte de esta incorporación se concretó con la participación de vecinos, quienes aportaron ejemplares para el lugar.
Uno de los ejes principales de la intervención fue la iluminación. Se colocaron columnas metálicas con luminarias LED, lo que permite mejorar la visibilidad durante la noche y aportar mayor seguridad en el entorno.
Además, se sumó nueva señalética vinculada al uso del espacio y al cuidado de mascotas, una demanda que surgió en el diálogo con los residentes del barrio.
Desde el municipio destacaron que este tipo de obras buscan consolidar espacios de encuentro y fortalecer el vínculo comunitario, con intervenciones de escala barrial que impactan de forma directa en la vida cotidiana.