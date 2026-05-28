Imputaron al juez Mattar por el choque y tendrá 4 meses de investigación

Durante la exposición fiscal se repasó la reconstrucción del hecho ocurrido el pasado 6 de mayo en la intersección de avenida Rawson y calle 9 de Julio. Según la teoría investigativa, Mattar conducía un Volkswagen Up cuando impactó contra una motocicleta de 110 cilindradas manejada por Pedro Palacio, de 38 años.

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Uno de los aspectos más sensibles de la causa es que, de acuerdo a la investigación, el magistrado habría continuado circulando tras el choque sin detenerse a asistir al motociclista herido. La situación fue advertida por otro conductor que presenció el episodio y siguió al vehículo hasta inmediaciones del Acceso Sur, donde finalmente fue interceptado por efectivos policiales.

Como consecuencia del impacto, Palacio sufrió lesiones y debió ser hospitalizado, aunque posteriormente evolucionó favorablemente.

En la audiencia de este jueves, Mattar permaneció atento a la exposición de Fiscalía y, al ser consultado por el juez Parrón sobre si deseaba declarar, respondió que no iba a hacerlo “en esta instancia del juicio”.

Además, tanto el Ministerio Público Fiscal como la defensa aceptaron un plazo de cuatro meses de investigación penal preparatoria. Durante ese período, el juez deberá presentarse cada vez que sea citado y no podrá entorpecer el avance de la causa.

Desde Fiscalía también aclararon que Mattar continuará en libertad durante el proceso judicial. Incluso, remarcaron que el delito atribuido contempla una pena excarcelable y de cumplimiento condicional.

El caso volvió a poner bajo la lupa otros antecedentes viales protagonizados por el magistrado. En 2018 estuvo involucrado en dos siniestros ocurridos en Capital, uno de ellos con una mujer embarazada y una menor lesionadas. En aquel momento también trascendió que conducía con el carnet vencido.

Ahora, con la imputación ya formalizada, la investigación ingresó en una etapa decisiva para determinar el grado de responsabilidad penal del juez de Faltas en el choque ocurrido en pleno centro sanjuanino.