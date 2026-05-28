El video que complica al detenido por Agostina: la menor entró a su casa

Según esa declaración inicial, el hombre había afirmado que Agostina descendió cerca de Fragueiro y Juan del Campillo y luego se marchó caminando hasta subir a un Volkswagen Gol rojo en inmediaciones de Urquiza y Avellaneda. Sin embargo, la nueva evidencia contradice directamente ese relato y fortalece la hipótesis de los investigadores, que sostienen que fue la última persona que tuvo contacto con la adolescente antes de que desapareciera.

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Mientras la situación procesal del acusado se agrava, surgieron además nuevos datos sobre lo ocurrido dentro de la vivienda. El abogado Carlos Nayi, representante legal de la madre de Agostina, confirmó que el celular de la menor se mantuvo activo dentro del domicilio durante aproximadamente tres horas.

“Las antenas telefónicas la ubican operando su aparato celular por espacio de aproximadamente tres horas”, explicó el letrado, quien sostuvo que esa información tecnológica fue clave para reconstruir la secuencia temporal de la desaparición.

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A pesar de ello, desde la querella señalaron que hasta el momento no existen elementos que indiquen que dentro de la vivienda ocurrió un hecho violento o fatal. Los peritajes realizados en el domicilio no detectaron rastros biológicos ni evidencias compatibles con un crimen.

“Salió de ese domicilio. No hay material que capte la salida, pero salió”, afirmó Nayi, manteniendo una postura de cauteloso optimismo respecto de la posibilidad de encontrar a la adolescente con vida.

En paralelo, Barrelier declaró ante la fiscalía y volvió a negar cualquier responsabilidad en la desaparición. Su abogado defensor, Jorge Sánchez del Bianco, aseguró que el acusado reconoció las imágenes difundidas, pero sostuvo que la niña que aparece junto a él no sería Agostina sino su propia hija de 11 años.

“Dijo que es él ingresando con su hija y que está 100% seguro”, sostuvo el defensor ante la prensa.

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La defensa también insistió en que Barrelier nunca negó haber visto a la adolescente aquella noche. Según su versión, Agostina lo contactó para pedirle ayuda para pagar un remis y luego ambos caminaron por la zona antes de que ella se retirara en un automóvil rojo, hipótesis que hasta ahora no pudo ser corroborada por la investigación.

Mientras tanto, la madre de Agostina continúa aportando información ante la Policía Judicial y la fiscalía intenta reconstruir minuto por minuto los movimientos de la adolescente durante las horas previas a su desaparición.

Embed - CASO AGOSTINA VEGA: NUEVAS IMÁGENES MUESTRAN A LA MENOR ENTRANDO A LA CASA CON BARRELIER

El detenido seguirá alojado en el penal de Bouwer mientras avanza la causa por privación ilegítima de la libertad calificada. La fiscalía tiene ahora un plazo de diez días hábiles para resolver su situación procesal.