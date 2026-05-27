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Convocaron a una movilización en Flagrancia durante una semana clave del juicio

Familiares y amigos de la adolescente fallecida en 2023 marcharán este jueves bajo el lema "Unidos por Lucía".

El pedido de justicia por la muerte de Lucía Rubiño sumará un nuevo capítulo en las calles de San Juan. Bajo la consigna "Unidos por Lucía", familiares, allegados y miembros de la comunidad comenzaron a viralizar una convocatoria para concentrarse este jueves 28 de mayo a las 15:30 horas en las puertas del Juzgado de Flagrancia, según se detalla en el flyer informativo "pedido de justicia.jpg". La iniciativa, que invita a los asistentes a concurrir con remera blanca "para recordar a Lucía con amor y en silencio", coincide con una instancia crucial en el plano judicial: el desarrollo del debate oral contra el menor de edad señalado como el principal responsable del siniestro fatal.

El proceso penal ingresó en una etapa definitoria. Tras las primeras audiencias celebradas los días miércoles 20 y jueves 21 de mayo, el tribunal evalúa los elementos probatorios acumulados a lo largo de la instrucción, que incluyen pericias técnicas accidentológicas, análisis de cámaras de seguridad de la zona y testimonios clave de lo ocurrido aquella madrugada de octubre de 2023. El debate se reanuda este miércoles 27 de mayo en los tribunales locales. No obstante, las instancias se desarrollarán bajo una estricta reserva, luego de que el juez Jorge Toro dispusiera el secreto de sumario sobre todo lo que acontezca en las jornadas de discusión, limitando el acceso público a los pormenores del debate. De acuerdo con la investigación y los estudios mecánicos de la causa, el joven imputado conducía un Renault Sandero a una velocidad superior a la permitida en las inmediaciones del barrio Profesionales, en Rivadavia, momento en el que perdió el control del vehículo e impactó directamente contra la adolescente.

pedido de justicia

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A la par del avance de la causa en el fuero de menores, el caso sigue atravesado por una fuerte polémica institucional y social debido a la situación procesal de Juan Pablo Echegaray, hijo del magistrado federal Hugo Carlos Echegaray. El joven manejaba una camioneta Toyota Hilux y, según la hipótesis que sostiene la querella, realizó una maniobra imprudente que invadió de forma parcial el carril contrario, contribuyendo al despiste final del automóvil que terminó con la vida de Rubiño. A pesar de los planteos de la familia damnificada, la Unidad Fiscal de Delitos Especiales consideró que no existían evidencias sólidas para imputarle de forma directa el homicidio culposo. En consecuencia, el juez Javier Figuerola —a instancias del requerimiento presentado por el fiscal Iván Grassi— resolvió dictar el sobreseimiento de Echegaray, una medida que posteriormente fue ratificada por el juez de impugnación Eduardo Raed. Este tramo del expediente estuvo marcado por sucesivas dilaciones, luego de que al menos seis magistrados se inhibieran en cadena para intervenir en la revisión de los recursos.

La confirmación del sobreseimiento por la muerte de la menor motivó la indignación de la familia de Lucía, que denunció la existencia de presuntos privilegios y adelantó que recurrirá mediante nuevas apelaciones ante la Corte de Justicia de San Juan. En tanto, Juan Pablo Echegaray continúa formalmente vinculado a otro segmento derivado de la investigación principal, enfocado en la presunta realización de picadas ilegales o conducción peligrosa.

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Este trágico episodio ocurrió el 15 de octubre de 2023 en las afueras de una reunión social en el departamento Rivadavia. El impacto de un vehículo fuera de control le causó la muerte a Lucía Rubiño, generando una inmediata ola de consternación en toda la provincia. Al verse involucrado un menor de edad, las actuaciones judiciales debieron desdoblarse bajo el régimen penal juvenil, dando inicio a un extenso litigio técnico y legal que hoy busca una sentencia definitiva en medio del reclamo activo de la sociedad.

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