Balacera en Trinidad: una disputa por una moto y un nuevo episodio trágico

La investigación por el violento ataque armado contra los hermanos Tornello en Villa El Pino sumó este jueves un nuevo episodio que generó conmoción en la zona. Un joven de 27 años, señalado como una de las personas vinculadas al conflicto previo a la balacera, fue hallado muerto en el fondo de su vivienda.
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El joven de 27 años apareció muerto este jueves cerca de Villa El Pino. Fiscalía aclaró que, por ahora, no existen elementos para vincular el hecho con el ataque armado contra los hermanos Tornello.