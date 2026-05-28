Balacera en Trinidad: una disputa por una moto y un nuevo episodio trágico

Según confirmaron fuentes judiciales, personal de la UFI Delitos Especiales trabajó en el domicilio y el médico legista determinó que el joven no presentaba signos de violencia de terceros. La principal hipótesis es que se quitó la vida.

De acuerdo a la investigación, el fallecido aparecía mencionado en la disputa que habría originado el ataque a tiros contra Enzo y Javier Tornello. La hipótesis principal sostiene que el conflicto comenzó días atrás por el robo de una motocicleta.

Tras esa situación, se habría producido una escalada de violencia que terminó el miércoles por la tarde con una feroz balacera en inmediaciones de calle Agustín Gómez, entre Pueyrredón Sur y un callejón interno de Villa El Pino.

En el ataque, Enzo Tornello recibió múltiples disparos y permanece internado en estado delicado, mientras que su hermano Javier sufrió otra herida de arma de fuego. La principal sospecha de los investigadores apunta a integrantes de la familia Rodríguez, quienes continúan prófugos y son intensamente buscados por personal policial y judicial.