"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > balacera

Balacera en Trinidad: una disputa por una moto y un nuevo episodio trágico

El joven de 27 años apareció muerto este jueves cerca de Villa El Pino. Fiscalía aclaró que, por ahora, no existen elementos para vincular el hecho con el ataque armado contra los hermanos Tornello.

La investigación por el violento ataque armado contra los hermanos Tornello en Villa El Pino sumó este jueves un nuevo episodio que generó conmoción en la zona. Un joven de 27 años, señalado como una de las personas vinculadas al conflicto previo a la balacera, fue hallado muerto en el fondo de su vivienda.

Sin embargo, desde Fiscalía aclararon que, por el momento, no existen elementos que permitan relacionar directamente ambos hechos.

El fiscal de la UFI Genérica, Adrián Riveros, explicó que “la cercanía entre los lugares puede haber generado confusión”, aunque remarcó que hasta ahora “no hay motivos para vincular” el fallecimiento con el ataque ocurrido el miércoles en Trinidad.

Te puede interesar...

Según confirmaron fuentes judiciales, personal de la UFI Delitos Especiales trabajó en el domicilio y el médico legista determinó que el joven no presentaba signos de violencia de terceros. La principal hipótesis es que se quitó la vida.

De acuerdo a la investigación, el fallecido aparecía mencionado en la disputa que habría originado el ataque a tiros contra Enzo y Javier Tornello. La hipótesis principal sostiene que el conflicto comenzó días atrás por el robo de una motocicleta.

Tras esa situación, se habría producido una escalada de violencia que terminó el miércoles por la tarde con una feroz balacera en inmediaciones de calle Agustín Gómez, entre Pueyrredón Sur y un callejón interno de Villa El Pino.

En el ataque, Enzo Tornello recibió múltiples disparos y permanece internado en estado delicado, mientras que su hermano Javier sufrió otra herida de arma de fuego. La principal sospecha de los investigadores apunta a integrantes de la familia Rodríguez, quienes continúan prófugos y son intensamente buscados por personal policial y judicial.

Temas

Te puede interesar