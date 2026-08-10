"No se puede alegar desconocimiento": el juez que investiga al conductor de la camioneta

El conductor, identificado como Agustín Añó, de 46 años y oriundo de Mendoza, ya se presentó ante el juzgado y realizó su descargo.

El terreno complicó desde el primer momento cualquier intento de rescate. Hubo maniobras con motos y otros recursos para intentar liberar las ruedas, pero el suelo, atravesado por agua y barro y con sectores congelados, no permitió avanzar.

Según explicó Troche, tanto Vialidad Nacional, bomberos y la Comisaría 33ª de Barreal intentaron aproximarse sin éxito. “Por el momento, el vehículo no se puede extraer”, sostuvo el magistrado, y explicó que la superficie se encuentra húmeda y recibe además el aporte constante de agua del arroyo Leoncito.

Por eso, la decisión actual es dejar la camioneta en el lugar y esperar los informes técnicos de Patrimonio, que deberá determinar si existe alguna alternativa para retirarla sin provocar un daño todavía mayor.

Todavía no hay una multa definida

Otro de los puntos que deberá resolver la Justicia es la sanción que podría corresponderle al responsable del ingreso. Troche aclaró que todavía no se definió el monto de ninguna multa, porque el expediente recién comienza y resta incorporar pruebas y documentación.

“Hay que atravesar el proceso, guardar la prueba, ver todos los elementos que hacen a esta situación y a partir de allí tomar una decisión”, explicó. El juez también puso el foco en un aspecto clave: la Pampa de Leoncito forma parte del patrimonio cultural de San Juan y cuenta con cartelería en sus accesos habituales.

En ese sentido, dejó una advertencia contundente: “No se puede alegar por ahí el desconocimiento de ingreso”. Mientras la Justicia analiza qué sanción corresponde y Patrimonio estudia cómo proceder, el impacto sobre la superficie ya quedó registrado.

La camioneta dejó huellas de hasta 25 centímetros de profundidad y quedó atrapada en una zona donde las actuales condiciones climáticas hacen que el suelo sea particularmente vulnerable. Por eso, el caso plantea un problema que va más allá de sacar una camioneta enterrada: la forma de retirarla también puede generar nuevas alteraciones.

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La investigación continuará con la incorporación de pruebas y los informes técnicos. Recién después de ese proceso se podrá determinar qué sanción corresponde y cómo se actuará sobre el vehículo. Mientras tanto, la 4x4 permanece custodiada en el lugar.

El 8 fue el único medio presente en el lugar el día domingo, siguiendo de cerca el operativo y las tareas desplegadas tras el ingreso de la camioneta a la Pampa de Leoncito. Ahora, en una entrevista exclusiva con los micrófonos de Canal 8, el juez de Paz Letrado de Calingasta, Andrés Troche, habló con el periodista Carlos Herrera y brindó detalles sobre la investigación, la situación del vehículo y los próximos pasos que deberá definir la Justicia.