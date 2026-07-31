Matías Marín fue imputado por el femicidio de Gemma y quedó detenido

Una vez que la víctima cayó al suelo, el acusado descendió del vehículo y, de acuerdo con la autopsia incorporada a la causa, le provocó 31 heridas cortopunzantes, lesiones que terminaron causándole la muerte.

La secuencia fue observada por Rubén Ponce, quien junto a un empleado municipal identificado como Gamboa intentó asistir a la víctima y dio aviso al 911. En ese momento, un efectivo policial que prestaba servicio en la estación transformadora interpretó inicialmente que se trataba de un asalto y efectuó un disparo disuasorio, circunstancia que llevó al agresor a abandonar el lugar y escapar.

Otro de los elementos que incorporó la Fiscalía durante la audiencia fue la denuncia presentada por Gemma Álvarez semanas antes del crimen ante la UFI CAVIG. Según se expuso, la mujer había denunciado episodios de violencia psicológica, manifestando que Marín "la denigraba constantemente" y que incluso la amenazaba con presentarse en su lugar de trabajo porque sospechaba, sin fundamentos, que mantenía una relación con su jefe. Esa denuncia había derivado en una orden judicial que, según la acusación, fue incumplida por el imputado.

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Con esos elementos, el Ministerio Público Fiscal solicitó un año de prisión preventiva y un año de plazo para desarrollar la Investigación Penal Preparatoria, al considerar que existen riesgos procesales suficientes para mantener al acusado privado de su libertad mientras se profundiza la pesquisa.

La audiencia debió ingresar en un cuarto intermedio cuando Marín manifestó sentirse descompuesto y aseguró que le faltaba el aire. Tras ser asistido, el debate continuó.

Por su parte, la defensa, encabezada por la abogada María Filomena Noriega, no cuestionó el plazo de un año para la investigación, aunque sí pidió que su defendido transite ese período en libertad, planteo que quedó sujeto a la resolución del juez.

Con la imputación formalizada, la causa ingresó plenamente en su etapa judicial y ahora el magistrado deberá resolver si hace lugar al pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía mientras continúa la investigación sobre el femicidio de Gemma Giselle Álvarez.