La causa Branka Motors vuelve a dar un giro en los tribunales de San Juan. Los tres acusados, Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Zuvire, acordaron con la Fiscalía una condena de cinco años de prisión efectiva mediante un juicio abreviado.
Branka Motors: acusados aceptan 5 años de cárcel y víctimas deberán reclamar por otra vía
Los tres acusados acordaron con Fiscalía un juicio abreviado con una pena de cinco años de prisión efectiva. La propuesta deberá ser analizada por la jueza Carolina Parra y no contempla la devolución del dinero a los damnificados.