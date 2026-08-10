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Branka Motors: acusados aceptan 5 años de cárcel y víctimas deberán reclamar por otra vía

Los tres acusados acordaron con Fiscalía un juicio abreviado con una pena de cinco años de prisión efectiva. La propuesta deberá ser analizada por la jueza Carolina Parra y no contempla la devolución del dinero a los damnificados.

La causa Branka Motors vuelve a dar un giro en los tribunales de San Juan. Los tres acusados, Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Zuvire, acordaron con la Fiscalía una condena de cinco años de prisión efectiva mediante un juicio abreviado.

La propuesta deberá ser presentada ante la jueza de Garantías Carolina Parra, quien deberá decidir si homologa el acuerdo. La audiencia está prevista para el próximo miércoles a las 11.

El nuevo escenario genera preocupación entre los damnificados, ya que el acuerdo no contempla una reparación económica por el dinero perdido. De ser homologado, la causa penal quedaría cerrada y los reclamos económicos deberán continuar por la vía civil.

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El caso involucra a más de 350 personas, que habían entregado dinero para acceder a vehículos ofrecidos a valores inferiores a los del mercado. El perjuicio económico fue estimado en alrededor de $524 millones.

La causa ya había tenido un intento de salida alternativa. Los acusados habían acordado un esquema de reparación en cinco cuotas y debían realizar un primer pago de $524 millones, pero ese desembolso nunca se concretó.

Ante el incumplimiento, la Justicia dejó sin efecto aquel acuerdo y los tres imputados volvieron a quedar detenidos con prisión preventiva.

Ahora, la defensa encabezada por José Daniel Tejada acordó con Fiscalía avanzar con el juicio abreviado. Los querellantes podrán manifestar su oposición, aunque esa postura no será vinculante para la decisión final de la jueza.

Así, la causa podría encaminarse hacia una condena penal, pero con una pregunta que todavía queda abierta para cientos de damnificados: cómo y cuándo podrán intentar recuperar el dinero que perdieron.

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