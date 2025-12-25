"No puede ejercer": alerta del Colegio de Psicólogos en San Juan

En el comunicado, firmado por su presidenta, se indicó que Iván Waisman no se encuentra matriculado, por lo que, de acuerdo con la normativa vigente, “no está autorizado para ejercer la profesión en San Juan”. Desde la entidad señalaron que es su obligación informar este tipo de situaciones para resguardar a la comunidad.

Además, el Colegio hizo un llamado a la responsabilidad de la ciudadanía y recomendó que, antes de iniciar cualquier consulta psicológica, se solicite siempre el número de matrícula del profesional, a fin de verificar si se encuentra debidamente habilitado.

image

Para facilitar esta comprobación, la institución puso a disposición un canal de consulta vía WhatsApp al 2645705836, donde se puede consultar el estado de matriculación de los profesionales.

Desde el organismo recordaron que no es la primera vez que se emite una advertencia de este tipo y reiteraron la importancia de recurrir únicamente a psicólogos habilitados, tanto para proteger la salud mental de los pacientes como para evitar el ejercicio ilegal de la profesión.