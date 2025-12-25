"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > colegio

"No puede ejercer": alerta del Colegio de Psicólogos en San Juan

El Colegio de Psicólogos de San Juan advirtió que un hombre no cuenta con matrícula profesional y, por lo tanto, no está autorizado a ejercer en la provincia. Recordaron la normativa vigente y cómo verificar habilitaciones.

El Colegio de Psicólogos de San Juan difundió un comunicado oficial en el que alertó sobre una situación de ejercicio profesional sin matrícula en la provincia y señaló que una persona no se encuentra habilitada para desempeñarse como psicólogo.

A través de sus redes sociales, la institución recordó que el ejercicio de la profesión en San Juan está regulado por el Digesto Jurídico 303-A. En ese marco, remarcó que “para ejercer, se debe poseer matrícula profesional, la misma debe estar expedida por este Colegio tal como lo expresa el artículo 12”.

Embed - Colegio de Psicólogos de SJ on Instagram
View this post on Instagram

El texto citado establece que “para ejercer la profesión de psicólogo en el territorio de la Provincia, es requisito indispensable la previa inscripción del profesional para su matriculación en el Colegio de Psicólogos”.

Te puede interesar...

En el comunicado, firmado por su presidenta, se indicó que Iván Waisman no se encuentra matriculado, por lo que, de acuerdo con la normativa vigente, “no está autorizado para ejercer la profesión en San Juan”. Desde la entidad señalaron que es su obligación informar este tipo de situaciones para resguardar a la comunidad.

Además, el Colegio hizo un llamado a la responsabilidad de la ciudadanía y recomendó que, antes de iniciar cualquier consulta psicológica, se solicite siempre el número de matrícula del profesional, a fin de verificar si se encuentra debidamente habilitado.

image

Para facilitar esta comprobación, la institución puso a disposición un canal de consulta vía WhatsApp al 2645705836, donde se puede consultar el estado de matriculación de los profesionales.

Desde el organismo recordaron que no es la primera vez que se emite una advertencia de este tipo y reiteraron la importancia de recurrir únicamente a psicólogos habilitados, tanto para proteger la salud mental de los pacientes como para evitar el ejercicio ilegal de la profesión.

Temas

Te puede interesar