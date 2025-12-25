El Colegio de Psicólogos de San Juan difundió un comunicado oficial en el que alertó sobre una situación de ejercicio profesional sin matrícula en la provincia y señaló que una persona no se encuentra habilitada para desempeñarse como psicólogo.
"No puede ejercer": alerta del Colegio de Psicólogos en San Juan
