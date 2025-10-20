Orrego eliminará el impuesto del Lote Hogar: "En San Juan cuidamos el centavo"

“Este gobierno administra prioridades. Todos los días cuidamos el centavo para que San Juan siga creciendo, más allá del ajuste de Nación”, remarcó.

El anuncio se dio en el marco de las declaraciones del gobernador sobre la importancia de contar con legisladores que “respondan a los sanjuaninos y no a los partidos”, en referencia a las elecciones legislativas del próximo domingo.

EL COMUNICADO DE GOBIERNO

El Gobierno provincial impulsa una medida que alivia la carga tributaria y actualiza el sistema impositivo, lo que va a permitir dotar de mayor competitividad al sector económico de la provincia, y significará un alivio para todos los sanjuaninos.

El Gobierno de la Provincia de San Juan, a través del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda. presentará un proyecto de ley que propone la derogación del Impuesto Adicional Lote Hogar.

La iniciativa forma parte del proceso de modernización y simplificación tributaria que impulsa la provincia, orientado a eliminar cargas obsoletas y facilitar el cumplimiento para los contribuyentes. Con esta medida, se busca brindar mayor equidad, transparencia y eficiencia en la administración tributaria.

“Estamos avanzando hacia un sistema tributario más justo, simple y adaptado a las necesidades actuales de los sanjuaninos”, destacó el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, quien subrayó que la derogación del impuesto representa “un paso importante para aliviar obligaciones innecesarias y fortalecer la confianza entre el Estado y los contribuyentes”.

La derogación permitirá simplificar la estructura impositiva, reducir trámites y concentrar los esfuerzos de recaudación en tributos más eficientes y progresivos. Asimismo, forma parte de una estrategia integral de política tributaria tendiente a fomentar la inversión, el empleo y el cumplimiento voluntario.

El proyecto ya fue remitido a la Cámara de Diputados para su tratamiento y se espera que cuente con un amplio consenso legislativo, en línea con el compromiso provincial de promover un Estado más moderno, ágil y cercano a la ciudadanía.