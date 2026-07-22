La mejora de Moody's impulsa al mercado: baja el riesgo país y crecen las expectativas

Aval a la estabilización y mejores perspectivas de inversión

Con esta medida, Moody’s se sumó a las decisiones que semanas atrás habían tomado las consultoras Standard & Poor’s y Fitch. Desde la agencia señalaron que el riesgo de incumplimiento de Argentina ha disminuido, dado que la estabilización macroeconómica superó la fase inicial de ajuste y avanza hacia una mejora duradera en los fundamentos crediticios. En ese sentido, destacaron los superávits fiscales sostenidos, la tendencia a la baja de la inflación y la continua liberalización económica como factores clave que fortalecen la credibilidad de la política oficial y reducen la volatilidad.

En declaraciones procesadas por la Agencia Noticias Argentinas, el viceministro de Economía, José Luis Daza, aseguró que la decisión de la calificadora mejora de manera directa las perspectivas de inversión para las empresas, al reducir sensiblemente el costo de financiamiento.