El riesgo país registró un descenso del 2% en la apertura de las operaciones de este miércoles y cayó a 410 puntos básicos. El indicador soberano se ubica en el umbral de perforar los 400 puntos, impulsado directamente por la decisión de la agencia de calificación Moody’s de elevar la nota de la deuda argentina. Esta baja consolida el programa financiero del Gobierno nacional, al abrir la posibilidad concreta de volver a colocar deuda en los mercados internacionales.
La mejora de Moody's impulsa al mercado: baja el riesgo país y crecen las expectativas
El indicador retrocedió hasta los 410 puntos básicos luego de que la calificadora elevara la nota de la deuda argentina. Analistas y funcionarios consideran que el escenario favorece el acceso al crédito externo y consolida el proceso de estabilización económica.