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La mejora de Moody's impulsa al mercado: baja el riesgo país y crecen las expectativas

El indicador retrocedió hasta los 410 puntos básicos luego de que la calificadora elevara la nota de la deuda argentina. Analistas y funcionarios consideran que el escenario favorece el acceso al crédito externo y consolida el proceso de estabilización económica.

El riesgo país registró un descenso del 2% en la apertura de las operaciones de este miércoles y cayó a 410 puntos básicos. El indicador soberano se ubica en el umbral de perforar los 400 puntos, impulsado directamente por la decisión de la agencia de calificación Moody’s de elevar la nota de la deuda argentina. Esta baja consolida el programa financiero del Gobierno nacional, al abrir la posibilidad concreta de volver a colocar deuda en los mercados internacionales.

Aval a la estabilización y mejores perspectivas de inversión

Con esta medida, Moody’s se sumó a las decisiones que semanas atrás habían tomado las consultoras Standard & Poor’s y Fitch. Desde la agencia señalaron que el riesgo de incumplimiento de Argentina ha disminuido, dado que la estabilización macroeconómica superó la fase inicial de ajuste y avanza hacia una mejora duradera en los fundamentos crediticios. En ese sentido, destacaron los superávits fiscales sostenidos, la tendencia a la baja de la inflación y la continua liberalización económica como factores clave que fortalecen la credibilidad de la política oficial y reducen la volatilidad.

En declaraciones procesadas por la Agencia Noticias Argentinas, el viceministro de Economía, José Luis Daza, aseguró que la decisión de la calificadora mejora de manera directa las perspectivas de inversión para las empresas, al reducir sensiblemente el costo de financiamiento.

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Sostén exportador y expectativas de mejora estructural

La posición externa de Argentina también mostró avances significativos, respaldada por un mayor desempeño en las exportaciones y un incremento en la inversión extranjera directa, principalmente en los sectores de energía y minería, junto con un acceso más fluido al financiamiento externo.

El indicador soberano aflojó posiciones luego del informe positivo emitido por la consultora Moody’s

De acuerdo con el análisis del mercado, la perspectiva positiva refleja la visión de que el perfil crediticio del país podría fortalecerse aún más a medida que las mejoras estructurales en las finanzas externas se consoliden a la par de la estabilización macroeconómica en curso.

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