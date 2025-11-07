Naturgy explicó los cortes de luz que persisten tras la tormenta en San Juan

En el departamento Albardón, Naturgy realizará durante la tarde un corte programado de aproximadamente dos horas, con el objetivo de efectuar una reparación que garantice la calidad y continuidad del servicio eléctrico.

La empresa aprovechó para emitir recomendaciones de seguridad ante la persistencia de sectores afectados por las lluvias:

No manipular cables caídos ni acercarse a postes o transformadores dañados.

Evitar caminar por áreas inundadas, ya que el agua puede estar electrificada.

Ante cualquier emergencia, los usuarios pueden comunicarse con la compañía al 0800-666-3637, disponible las 24 horas.

Naturgy aseguró que los equipos continúan desplegados en las zonas más comprometidas y reafirmó su compromiso de restablecer el suministro de manera segura y eficiente.