La empresa Naturgy informó que, tras el fuerte temporal que afectó a San Juan, continúan los cortes de suministro eléctrico en diferentes puntos de la provincia. Los inconvenientes se registran principalmente en Sarmiento, Rawson, Pocito, Chimbas y 25 de Mayo, donde cuadrillas trabajan desde la madrugada para restablecer el servicio.
Naturgy explicó los cortes de luz que persisten tras la tormenta en San Juan
La empresa informó que zonas de varios departamentos siguen sin suministro eléctrico y detalló los motivos de las demoras en la reparación.