Naturgy explicó los cortes de luz que persisten tras la tormenta en San Juan

La empresa informó que zonas de varios departamentos siguen sin suministro eléctrico y detalló los motivos de las demoras en la reparación.

La empresa Naturgy informó que, tras el fuerte temporal que afectó a San Juan, continúan los cortes de suministro eléctrico en diferentes puntos de la provincia. Los inconvenientes se registran principalmente en Sarmiento, Rawson, Pocito, Chimbas y 25 de Mayo, donde cuadrillas trabajan desde la madrugada para restablecer el servicio.

Según detalló la compañía, “en ciertos sectores, las tareas de reparación se ven demoradas por las condiciones del terreno y el acceso restringido”. En tanto, en el resto de las áreas “el personal trabaja para restablecer el servicio en el menor tiempo posible”.

Vecinos de Villa Krause reportaron que varias manzanas permanecieron más de 12 horas sin luz, mientras los equipos técnicos continuaban con las tareas en medio de caminos anegados y zonas de difícil acceso.

En el departamento Albardón, Naturgy realizará durante la tarde un corte programado de aproximadamente dos horas, con el objetivo de efectuar una reparación que garantice la calidad y continuidad del servicio eléctrico.

La empresa aprovechó para emitir recomendaciones de seguridad ante la persistencia de sectores afectados por las lluvias:

  • No manipular cables caídos ni acercarse a postes o transformadores dañados.

  • Evitar caminar por áreas inundadas, ya que el agua puede estar electrificada.

Ante cualquier emergencia, los usuarios pueden comunicarse con la compañía al 0800-666-3637, disponible las 24 horas.

Naturgy aseguró que los equipos continúan desplegados en las zonas más comprometidas y reafirmó su compromiso de restablecer el suministro de manera segura y eficiente.

