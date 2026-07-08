Realizarán trabajos de mantenimiento en 160 establecimientos escolares

Uno de los ejes del operativo está puesto en mejorar las condiciones de accesibilidad de establecimientos construidos hace varias décadas, incorporando rampas y sanitarios adaptados para estudiantes con discapacidad. Estas intervenciones buscan adecuar edificios que originalmente no contemplaban este tipo de infraestructura y responder a las necesidades actuales de la comunidad educativa.

En paralelo, continúan las tareas de renovación de instalaciones eléctricas y sanitarias, dos de los sistemas que concentran la mayor demanda de mantenimiento debido a la antigüedad de gran parte de los edificios escolares. Las intervenciones apuntan a mejorar su funcionamiento, reforzar la seguridad y extender la vida útil de los edificios.

Otro frente de trabajo corresponde a la preparación de establecimientos para la incorporación de sistemas de climatización mediante equipos eléctricos de frío-calor, principalmente en escuelas que no cuentan con acceso a la red de gas. Estas obras incluyen el refuerzo de las instalaciones eléctricas y las adecuaciones técnicas necesarias para incrementar la potencia disponible.

El operativo moviliza alrededor de 80 empresas contratistas, cuyas cuadrillas trabajan de manera simultánea en distintos departamentos de la provincia para aprovechar al máximo las dos semanas del receso escolar. En aquellos casos donde la magnitud de las intervenciones así lo requirió, los trabajos comenzaron previamente, coordinando las tareas con los equipos directivos para garantizar el normal desarrollo de las actividades escolares y preservar la seguridad de estudiantes, docentes y personal.

De esta manera, el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía continúa ejecutando acciones de mantenimiento y mejora que contribuyen a conservar los edificios escolares, optimizar sus condiciones de funcionamiento y acompañar el desarrollo de las actividades educativas en espacios más seguros, accesibles y adecuados para toda la comunidad.